Oxxxymiron прокомментировал сообщения о смерти рэпера Лила Пипа

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) прокомментировал сообщение о смерти американский исполнителя Лила Пипа (Lil Peep).

© Кадр из клипа "Гелик" рэпера Lil Peep Умер американский рэпер Lil Peep

Он отметил, что творчество рэпера было ему не близко, но выразил соболезнования в связи с его уходом из жизни.Также Oxxxymiron призвал своих слушателей задуматься о губительных последствиях зависимости и отказаться от наркотиков.

"Держитесь подальше от опиатов. А если уже — ищите тех, кто поможет. Я знаю немало примеров тех, кто слез", — написал музыкант в своем Twitter.

Американский рэп-исполнитель Густав Ар, известный под псевдонимом Лил Пип (Lil Peep), умер на 22-м году жизни. По предварительным данным причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами.