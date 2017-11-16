Россия может прервать музейные отношения с Голландией, заявил Мединский

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский считает, что продолжение межмузейных отношений с Голландией невозможно, если суд решит не возвращать коллекцию скифского золота в крымские музеи.

Амстердам создает "опаснейший прецедент изъятия культурных ценностей", заявил он в интервью РИА Новости

Министр отметил, что все нормы международного права, музейного права, прецеденты, традиции находятся на стороне крымских музеев. Эту коллекцию нашли на территории Крыма, исследовали и хранили там же, добавил Мединский.

"Речь идет о беспрецедентном отчуждении музейных ценностей. Это можно сравнить только с музейными хищениями времен итальянских походов Наполеона или фашистской агрессии. Считаю, что решение голландского суда абсолютно политизировано, оно разрушает саму систему выставочного обмена", — подчеркнул он.

Мединский заметил, что не очень понимает, как теперь организовывать выставки с Голландией. "Например, привезешь туда собрание из Эрмитажа или Третьяковки — и гадай, не придет ли в голову какому-нибудь еще судье эти ценности на сторону отдать", — заключил министр.

Коллекцию "скифского золота", около двух тысяч артефактов, вывезли из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как полуостров воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что коллекцию нужно вернуть Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.