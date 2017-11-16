Скончалась актриса Людмила Сухолинская-Местечкина

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Людмила Марковна Сухолинская-Местечкина ушла из жизни в возрасте 88 лет, сообщает сайт МХАТ имени Чехова.

Актриса выступала в Московском Художественном театре имени Чехова, где проработала 36 лет, исполняя роли Виолы в "Двенадцатой ночи", Ночи в "Синей птице", Марии Стюарт в одноименной постановке, а также многих других. В театральную труппу она вступила сразу после окончания Школы-студии МХАТ в 1952 году.

Театр передал слова соболезнования родным и близким Сухолинской-Местечкиной и назвал место и время прощания с актрисой.