Международную федерацию кинопрессы впечатлило российское кино

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Участники коллоквиума Международной федерации кинопрессы, который прошел в преддверии VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, рассказали, что их впечатлили современные российские фильмы.

Международная федерация кинопрессы (ФИПРЕССИ, FIPRESCI) — организация, объединяющая кинокритиков и киноведов из более чем 60 стран. Основана в 1930 году. Первый коллоквиум ФИПРЕССИ в Санкт-Петербурге, посвященный российскому кинематографу, прошел с 13 по 15 ноября.

Для участия в коллоквиуме были приглашены 15 представителей ФИПРЕССИ из разных стран, представляющие ведущие мировые издания о кино. В течение трех дней для кинокритиков были организованы показы новейших российских фильмов. Итогом мероприятия станут публикации в мировой прессе, посвященные российскому кинематографу.

Глоток свежего воздуха

"Эти три дня были глотком свежего воздуха, здесь было и авторское, и коммерческое кино… Фильмы, которые мы смотрели вчера, например, "Теснота" или "Аритмия", дают мне поводы положительно смотреть на будущее российского кино. Мы часто говорим об амбициозном, тяжелом русском кино, но при этом очень хорошо, чтобы было разнообразие, было пространство для разных голосов. Было приятно увидеть такие фильмы, как "Теснота" или "Аритмия", — сказал на заключительном круглом столе кинокритик Лео Соесанто (Франция).

"Здесь был представлен такой аспект России, о котором я вообще не знала. И я поняла, насколько огромна эта страна. Нам была предоставлена возможность увидеть такую подборку фильмов, которые говорят о размерах этой страны", — отметила учредитель и художественный руководитель Фестиваля чешских и словацких фильмов в Австралии (CaSFFA) Сериз Ховард.

По словам кинокритика Кристины Стояновой (Канада), те фильмы, которые показали на коллоквиуме, полны энергией, и это замечательною. Она добавила, что, конечно, будет об этом писать. "Прекрасно сделан фильм "Матильда", я действительно получила колоссальное удовольствие. И я думаю, что этот фильм мог бы быть популярен в Канаде", — добавила Стоянова.

Русский мейнстрим

Соесанто признался, что его порадовали российские мейнстримные фильмы. "В них есть такой безумный русский дух. Можно отметить фильм "Салют-7". Там много спецэффектов, там есть большой охват, но при этом есть чувство близости, и я это ценю… В коммерческих фильмах, и это такое показательное явление, порой интересней судить о национальном кинематографе по как раз мейнстримному коммерческому кино, а не по артхаусу. Мы упоминали русские блокбастеры, и сегодня мы увидели, что они могут быть по масштабу сравнимы с голливудскими, но при этом в них остается русское звучание", — отметил французский кинокритик.

Соучредитель и редакционный директор издания "Eye For Film" Эмбер Вилкинсон отметила, что впечатлена техническим качеством российских фильмов.

"Мне было интересно посмотреть мейнстримные фильмы, чтобы узнать, что смотрит российская аудитория. Я была очень впечатлена техническим качеством всех фильмов, которые мы видели. Особенно мне бы хотелось отметить фильм "Матильда", здесь замечательные костюмы, невероятная работа художника, очень высокий технический уровень. И в остальных фильмах, которые мы видели, там замечательная компьютерная графика, спецэффекты… Для меня это была замечательная возможность посмотреть разные фильмы", — сказала она.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.