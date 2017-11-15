Получивший госнаграду Киркоров сделал выводы о музыкальных вкусах Путина

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров, получая государственную награду в Кремле из рук Владимира Путина, поблагодарил президента за веру в него; по словам артиста, данная награда является знаком того, что президент иногда слушает музыку "для настроения".

В среду Путин вручил государственные награды, среди их получателей 11 бывших губернаторов, ушедших в отставку в ходе недавней ротации, глава Газпрома Алексей Миллер и певец Филипп Киркоров. Звание Героя России и почетное звание "летчик-космонавт России" Путин присвоил космонавту-испытателю Алексею Овчинину.

"Сколько делали вы для нас, для нашей страны, не поддается даже пониманию. Но мы стараемся не отставать, и в свой юбилей, в свои 50, я постарался тоже сделать что-то такое для людей, для сцены, для эстрады. Спасибо большое, эта награда для меня очень важный знак того, что вы слушаете иногда музыку, которая для настроения", — сказал Киркоров, получая награду.

Певец вспомнил, что два года назад в Крыму рассказал президенту о своих планах сделать грандиозное шоу совместно с режиссером "Цирка дю Солей" Франко Драгоне. Эта идея осуществилась: три премьерных концерта на сцене Кремлевского дворца состоялись в апреле, после чего Киркоров отправился с гастролями по всей стране.

"Я счастлив, что эта безумная идея, в которую вы поверили тогда, и эти десять концертов в апреле, которые собрали 60 тысяч зрителей, для меня стали самым большим событием в творческой жизни. Я хочу вам сказать за это огромное спасибо", — подчеркнул артист.