Получивший госнаграду Киркоров сделал выводы о музыкальных вкусах Путина

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров, получая государственную награду в Кремле из рук Владимира Путина, поблагодарил президента за веру в него; по словам артиста, данная награда является знаком того, что президент иногда слушает музыку "для настроения".
"Сколько делали вы для нас, для нашей страны, не поддается даже пониманию. Но мы стараемся не отставать, и в свой юбилей, в свои 50, я постарался тоже сделать что-то такое для людей, для сцены, для эстрады. Спасибо большое, эта награда для меня очень важный знак того, что вы слушаете иногда музыку, которая для настроения", — сказал Киркоров, получая награду.
Певец вспомнил, что два года назад в Крыму рассказал президенту о своих планах сделать грандиозное шоу совместно с режиссером "Цирка дю Солей" Франко Драгоне. Эта идея осуществилась: три премьерных концерта на сцене Кремлевского дворца состоялись в апреле, после чего Киркоров отправился с гастролями по всей стране.
"Я счастлив, что эта безумная идея, в которую вы поверили тогда, и эти десять концертов в апреле, которые собрали 60 тысяч зрителей, для меня стали самым большим событием в творческой жизни. Я хочу вам сказать за это огромное спасибо", — подчеркнул артист.