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Культура

Поклонники Михаила Задорнова в Риге проводили его аплодисментами

Сюжет:
Умер сатирик Михаил Задорнов (29)
14:2915.11.2017
(обновлено: 14:52 15.11.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПисатель и сатирик Михаил Задорнов. Архивное фотоПисатель и сатирик Михаил Задорнов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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РИГА, 15 ноя – РИА Новости. Машина с телом сатирика Михаила Задорнова, отпевание которого прошло в соборе Александра Невского в Риге, выехала на кладбище в Юрмалу. Cотни поклонников проводили ее долгими аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.

Отпевание Михаила Задорнова началось в храме Александра Невского в Риге. 15 ноября 2017
© РИА Новости
В храме Александра Невского в Риге началось отпевание Михаила Задорнова

Когда машина выезжала с территории собора, ее окружили поклонники писателя. Многие не могли сдержать слез.

Михаил Задорнов скончался 10 ноября от онкологического заболевания. Писателю было 69 лет.

В России с сатириком простились 12 ноября в одной из подмосковных клиник. Сначала церемония проходила в закрытом режиме, но вокруг клиники собралось около сотни человек, и позже их пустили проститься с любимым артистом.

Задорнов родился в июле 1948 года. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация".

Михаил Задорнов: ироничный хроникер эпохи
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоссийский писатель-сатирик и драматург Михаил Николаевич Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Его мать работала корректором, а отец был известным латвийским писателем.Празднование дня рождения поэта Евгения Евтушенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский писатель-сатирик и драматург Михаил Николаевич Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Его мать работала корректором, а отец был известным латвийским писателем.
© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкПосле окончания школы Михаил Задорнов поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации, из которого в 1965 году перевелся в Московский авиационный институт. После получения диплома "инженера-механика" он работал в МАИ на кафедре теплотехники.Писатель-сатирик Михаил Задорнов с супругой Еленой во время премьеры клипа Сати Казановой на песню Дура
© РИА Новости / Валерий Левитин
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После окончания школы Михаил Задорнов поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации, из которого в 1965 году перевелся в Московский авиационный институт. После получения диплома "инженера-механика" он работал в МАИ на кафедре теплотехники.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВ 1970-1980 годах Михаил Задорнов был режиссером-постановщиком студенческого театра МАИ "Россия".Конкурс красоты Московская красавица-88. Финалистки конкурса отвечают на вопросы сатирика Михаила Задорнова
© РИА Новости / Владимир Родионов
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В 1970-1980 годах Михаил Задорнов был режиссером-постановщиком студенческого театра МАИ "Россия".
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПубликоваться писатель-юморист начал с 1974 года. В 1984-1985 годах работал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".Председатель Совета Федерации РФ Сергей Миронов и сатирик Михаил Задорнов (слева направо) на встрече в Совете Федерации
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Публиковаться писатель-юморист начал с 1974 года. В 1984-1985 годах работал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".
© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкНа телевидении Задорнов дебютировал в 1982 году с монологом "Письмо студента домой", однако настоящая популярность к нему пришла в 1984 году, когда сатирик выступил с рассказом "Девятый вагон" в программе "Вокруг смеха".Сатирик Михаил Задорнов во время празднования 80-летнего юбилея поэта Е. Евтушенко в Галерее-музее Е. Евтушенко
© РИА Новости / Валерий Левитин
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На телевидении Задорнов дебютировал в 1982 году с монологом "Письмо студента домой", однако настоящая популярность к нему пришла в 1984 году, когда сатирик выступил с рассказом "Девятый вагон" в программе "Вокруг смеха".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты, а в конце 1980-х годов он стал сам исполнять свои произведения и участвовать в съемках сатирико-юмористических передач, таких как "Вокруг смеха", "Смехопанорама", "Аншлаг" и "Сатирический прогноз". Позже Задорнов стал активно выступать с сольными концертами.Сатирик Михаил Задорнов и актриса Ирина Безрукова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Рассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты, а в конце 1980-х годов он стал сам исполнять свои произведения и участвовать в съемках сатирико-юмористических передач, таких как "Вокруг смеха", "Смехопанорама", "Аншлаг" и "Сатирический прогноз". Позже Задорнов стал активно выступать с сольными концертами.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкВ 1991 году Михаил Задорнов дебютировал в кинематографе, сыграв небольшую роль чиновника в детективе латвийского режиссера Алоиза Бренча "Депрессия". А спустя год исполнил главную роль в фильме "Хочу вашего мужа", снятом Сергеем Никоненко по пьесе самого Задорнова "Последняя попытка". Позже автор написал сценарии еще к нескольким фильмам.Писатели-сатирики Михаил Николаевич Задорнов и Михаил Михайлович Жванецкий
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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В 1991 году Михаил Задорнов дебютировал в кинематографе, сыграв небольшую роль чиновника в детективе латвийского режиссера Алоиза Бренча "Депрессия". А спустя год исполнил главную роль в фильме "Хочу вашего мужа", снятом Сергеем Никоненко по пьесе самого Задорнова "Последняя попытка". Позже автор написал сценарии еще к нескольким фильмам.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИменно Задорнов 31 декабря 1991 года в 23:45 поздравлял россиян с Новым годом. Выступление сатирика транслировалось в прямом эфире вместо обращения президента.Михаил Задорнов на презентации первого проекта компании Задорнов создавакшн в ресторане ТИБЕТ
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Именно Задорнов 31 декабря 1991 года в 23:45 поздравлял россиян с Новым годом. Выступление сатирика транслировалось в прямом эфире вместо обращения президента.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗадорнов является автором более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Кроме того, он написал несколько произведений, посвященных истории Руси. Последняя книга писателя "Задорное чтиво" вышла в 2017 году.Сатирик Михаил Задорнов на творческом вечере поэта Евгения Евтушенко (справа налево) в Политехническом музее, на котором была представлена книга Евтушенко Можно все еще спасти
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Задорнов является автором более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Кроме того, он написал несколько произведений, посвященных истории Руси. Последняя книга писателя "Задорное чтиво" вышла в 2017 году.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПисатель вел собственные блоги в ЖЖ и на сайте газеты "Московский комсомолец", у него был канал на youtube.com, где сатирик размещал записи своих концертов.Писатель-сатирик Михаил Задорнов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Писатель вел собственные блоги в ЖЖ и на сайте газеты "Московский комсомолец", у него был канал на youtube.com, где сатирик размещал записи своих концертов.
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