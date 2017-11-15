Поклонники Михаила Задорнова в Риге проводили его аплодисментами

РИГА, 15 ноя – РИА Новости. Машина с телом сатирика Михаила Задорнова, отпевание которого прошло в соборе Александра Невского в Риге, выехала на кладбище в Юрмалу. Cотни поклонников проводили ее долгими аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.

Когда машина выезжала с территории собора, ее окружили поклонники писателя. Многие не могли сдержать слез.

Михаил Задорнов скончался 10 ноября от онкологического заболевания. Писателю было 69 лет.

В России с сатириком простились 12 ноября в одной из подмосковных клиник. Сначала церемония проходила в закрытом режиме, но вокруг клиники собралось около сотни человек, и позже их пустили проститься с любимым артистом.

Задорнов родился в июле 1948 года. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация".