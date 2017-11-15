У храма в Риге, где пройдет отпевание Михаила Задорнова, собираются люди

РИГА, 15 ноя – РИА Новости. Люди начинают собираться у церкви Александра Невского в Риге, где в среду пройдет отпевание ушедшего из жизни сатирика Михаила Задорнова, сообщает корреспондент РИА Новости.

В 11.00 в храме Александра Невского состоится отпевание, после чего тело Задорнова отвезут в Юрмалу и похоронят на кладбище Яундубулты рядом с его отцом, Николаем Задорновым. Такова была последняя воля покойного.

Церковь Александра Невского находится на главной рижской улице — Бривибас. Рядом с храмом начинают собираться люди, которые хотят проститься с артистом. По наблюдениям корреспондента РИА Новости, люди подходят к церкви и интересуются, здесь ли пройдет отпевание. Обряд проведут в соответствии с православными традициями.

На выходных в одной из подмосковных клиник состоялось прощание с сатириком. Сначала церемония проходила в закрытом режиме, но вокруг клиники собралось около сотни человек, и позднее поклонников пустили проститься с любимым артистом.

Задорнов родился в июле 1948 года. Дебютировал на телеэкране в 1982 году. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация".

В начале 2016 года у сатирика диагностировали опухоль. Он умер на 70-м году жизни.