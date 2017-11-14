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Культура

Ричард Гир и Софи Лорен представили номинации премии "BraVo" в Москве

23:4014.11.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМеждународная профессиональная музыкальная премия BraVoМеждународная профессиональная музыкальная премия BraVo
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Голливудский актер Ричард Гир, легенда французского кинематографа Софи Лорен, культовая британская группа Duran Duran, американская поп-певица Anastacia стали гостями церемонии представления номинаций премии "BraVo", которая прошла в столице во вторник.

Американский актер Джонни Депп. Архивное фото
© AP Photo / Grant Pollard/Invision
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Церемония проходила в зале "Европейский". Среди гостей гала-ужина также присутствовали российские звезды кино и шоу-бизнеса: певец Николай Басков с невестой Викторией Лопыревой, композитор Игорь Матвиенко, актер Дмитрий Дюжев, актриса Анастасия Заворотнюк, певица Алена Свиридова, оперный певец Ильдар Абдразаков и другие.

Гир появился в банкетном зале в компании своей подруги Алехандро и занял место за столом рядом с Лорен.

"Моя подруга Алехандро в Москве впервые, а я уже тут был в 1989 году. Я счастлив снова быть в Москве — центре искусства, где находится Большой театр, который я всегда мечтал посетить", — сказал Гир со сцены, представляя номинацию "Лучший оперный певец года".

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМеждународная профессиональная музыкальная премия "BraVo"
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Международная профессиональная музыкальная премия "BraVo"

Лорен представляла номинацию "Открытие года".

"Я счастлива снова быть в Москве — одном из моих любимейших городов мира. В прошлом году я уже присутствовала на церемонии этой премии в Большом театре — это было незабываемое событие, я имела честь вручить статуэтку маэстро Спивакову, и сегодня я вновь с вами в этот вечер", — сказала Лорен.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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Музыкальная премия в области классической музыки будет вручаться в марте следующего года в 12 классических номинациях: "Лучший классический женский вокал", "Классический альбом года", "Лучший оперный певец года", ЛУчшее оркестровое исполнение", "Лучшая классическая композиция в современном исполнении", "Опера года", "Балет года", "Дирижер года", "Мировая звезда", специальная номинация "За поддержку классического искусства".

Премию также вручат и в 12 номинациях в области поп-музыки. Номинации представляли иностранные гости — певица Anastacia, группа Duran Duran, многократный номинант на премию "Грэмми" Busta Rhymes, а также российские исполнители — Стас Михайлов, Николай Басков, София Ротару.

Звезды шоу-бизнеса будут соревноваться за звание самого популярного певца и певицы года, в номинациях "Две звезды", "Поэт-песенник года", "Песня года", "Альбом года", "Музыкальный продюсер года", "Музыкальная радиостанция года", "Саундтрек года", "Открытие года", "Клип года", "Группа года".

Премия "BraVo" проводится во второй раз, она призвана отмечать заслуги артистов в области классической и популярной музыки. Первыми обладателями премии стали хореограф, патриарх балетной сцены России Юрий Григорович и звезда мировой оперной сцены певец Дмитрий Хворостовский.

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Культура
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Солж Ницин
Николай Басков к старости превратится в Ричарда Гира, как вы думаете?
23:45
14.11.2017
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