Минкультуры выявило нарушения и конфликт интересов в "Сатириконе"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минкультуры в ходе проверок выявило серьезные нарушения и конфликт интересов в московском театре "Сатирикон", сообщил замглавы ведомства Александр Журавский.

в видеообращении, опубликованном каналом "Дождь"

Ранее руководитель театра Константин Райкин заявил, что череда прокурорских проверок в "Сатириконе" является "местью" главы Минкультуры Владимира Мединского из-за его высказываний на съезде Союза театральных деятелей.

"Заявление о шести прокурорских проверках, которые, по словам Райкина, были организованы министерством с целью "запугать" руководство театра, по меньшей мере абсурдно. Хотелось бы обратить внимание, что в результате двух министерских проверочных мероприятий выявились серьезные нарушения и конфликт интересов со стороны руководства театра", — сказал Журавский, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, были выявлены случаи, когда получателями государственной поддержки оказывались организации, аффилированные с директором и художественным руководителем театра. "Об этом Константин Аркадьевич почему-то упомянуть забыл", — заметил Журавский.

Он подчеркнул, что ведомство не только не "посягает" на строительство театра, но и неоднократно напоминало руководству "Сатирикона" о необходимости ускорить его реконструкцию, поскольку каждый год "простоя" ведет к дополнительным расходам федерального бюджета на аренду помещений для осуществления театральной деятельности. За три года на эти цели уже было выделено около 115 миллиона рублей.