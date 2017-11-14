Михаил Шемякин готовит большую выставку в Москве

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Художник Михаил Шемякин рассказал в интервью РИА Новости, что готовит много новых проектов на 2018 год, в числе которых большая выставка в Москве.

"Завтра (в среду) открывается небольшая выставка в Санкт-Петербурге, и уже идет подготовка к очень большой выставке в Москве в ММОМА (Музей современного искусства)", — сказал Шемякин.

Он пояснил, что в конце 2018 года покажет много новых работ, "включая и театральные, а также те, о которых человек, знающий творчество Шемякина, даже не догадывается".

"В основном, это абстракция. С 1957 года и по сей день, я веду эксперименты в области абстрактной живописи. В последние годы занимаюсь созданием цветоконструкторов и другими изобретениями, которые пока не показывались ни на выставках, ни в фильмах обо мне", — сказал собеседник агентства.

Шемякин рассказал, что на выставке в Москве будут представлены эскизы новых проектов и покажут экспериментальный черно-белый фильм, созданный им совместно с Вячеславом Полуниным и Антоном Адасинским.

"И вскоре, я думаю, там будет принимать участие и мой друг Анвар Либабов, замечательный актер-мим. Для многих зрителей это тоже будет неожиданным сюрпризом", — подчеркнул Шемякин.

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