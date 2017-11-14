В России надо заниматься серьезным, а не модным искусством, уверен Шемякин

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Знаменитый художник Михаил Шемякин заявил в интервью РИА Новости, что нужно не пытаться создать актуальное искусство, следуя моде, а делать серьезное, большое искусство, присущее русскому духу.

"Вообще я многие годы работал в стол, потому что благодаря неистовой атаке поклонников минимализма, концептуализма и прочего актуального искусства был на долгие годы отодвинут с площадки российского искусства. Сейчас происходит мое возвращение", — сказал Шемякин.

Он отметил, что "кое-какие из модных художников показали свою полную несостоятельность, ну и само движение, которое не очень-то свойственно России".

Шемякин считает, что нужно заниматься серьезным искусством, потому что история России серьезная, трагичная.

"Мы дети и потомки создателей русской иконы, вершины метафизического искусства, потомки создателей великого эксперимента — русского авангарда. Я думаю, что следующий, третий взрыв, произойдет в России, но к нему нужно подготовиться: не пытаться создать актуальное искусство, а делать серьезное, большое искусство, присущее именно русскому духу, которому вновь будет суждено оказать влияние на дальнейшее развитие мирового искусства", — отметил Шемякин.

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