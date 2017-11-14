В Александринском театре состоится прощание с ушедшей из жизни Вельяминовой

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Прощание с ушедшей из жизни актрисой Верой Вельяминовой состоится в среду в Александринском театре, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Александринки.

Ранее сообщалось, что 12 ноября в Санкт-Петербурге на 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Вера Вельяминова. Она была принята в труппу Ленинградского академического театра драмы им. Пушкина (ныне Александринского) в 1952 году и 65 лет посвятила служению александринской сцене.

"Прощание в Александринском театре начнется с 12 часов (в среду, 15 ноября). В этот же день Вера Николаевна будет похоронена на Волковском православном кладбище (в Петербурге)", — сказали в пресс-службе театра.