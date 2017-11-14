МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Актер Алексей Панин заявил РИА Новости, что удивлен реакцией депутата Госдумы Натальи Поклонской на скетч из своего интернет-шоу, в котором пародировался образ Николая II.

Ранее Панин заявил в Instagram , что депутат Госдумы Поклонская написала на него заявление в полицию за оскорбление чувств верующих. По словам Панина, причиной этого якобы стала шутка на тему фильма Алексея Учителя "Матильда".

"Я прямо сейчас еду к моему участковому, Поклонская написала заявление в полицию, оно у него. Краем уха я слышал об этом несколько недель назад, участковый мне звонил, мы давно знакомы, но я был занят и отмахнулся от него, не придал значения. Вот еду разбираться", — рассказал РИА Новости Панин.

Актер отметил, что не знает, как на это реагировать.

"Я никого не оскорблял, я – актер, веду шоу, я нанятый человек, мне пишут сценарий. Программу делает большая команда. Вообще удивительно, что такая молодая, красивая женщина, как Наталья Поклонская, ведет себя таким странным образом", — добавил Панин.

По словам актера, фильм "Матильда" он посмотрел, но картина ему не понравилась.

"Фильм слабый, мне вообще после просмотра показалось, что вся эта шумиха – пиар ради рекламы, у фильма огромный бюджет… Но после того, как Поклонская на меня подала заявление, такие мысли отпали. Мне страшно за нашу страну", — резюмировал Панин.

Комментарий Натальи Поклонской РИА Новости получить не удалось.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до проката картина вызвала широкий общественный резонанс.

Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Парламентарий десятки раз просила Генпрокуратуру проверить картину и призывала отозвать у фильма прокатное удостоверение, но надзорное ведомство, однако, не нашло оснований для вмешательства в ситуацию.