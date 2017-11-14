В Госдуме создадут рабочую группу по законодательству о закупках в культуре

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Госдуме создадут рабочую группу по подготовке инициатив по совершенствованию законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сфере культуры, говорится в рекомендациях участников круглого стола в Госдуме.

Во вторник комитет по культуре в Госдуме проводит круглый стол по теме "Совершенствование правового регулирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в сфере культуры".

Участники круглого стола отмечают, что правоприменительная практика реализации законодательства в данной сфере имеет ряд недостатков, общих для всех видов профессиональной деятельности. В частности, это проблемы эффективности проведения экспертизы поставленного товара или оказанной услуги; сложность формирования организациями культуры плана закупок на три года и его редактирования; неизменность количественных критериев закупки у единственного поставщика и так далее.

"Участники круглого стола рекомендуют комитету Госдумы по культуре создать рабочую группу по подготовке законодательных инициатив по совершенствованию законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", — говорится в рекомендациях.

Помимо этого данной рабочей группе рекомендуется подготовить предложения по совершенствованию нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в сфере культуры.