Мединский рассказал о росте посещаемости российских театров в 2017 году

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Театры становятся одной из самых быстрорастущих отраслей, за три квартала текущего года прирост посещаемости в федеральных театрах вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр культуры Владимир Мединский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По поводу театральной работы за эти три квартала. Если мы сравниваем количество зрителей и продажу билетов с тремя кварталами предыдущего года, то у федеральных театров рост плюс 22%. Вообще, хочу отметить, что в театрах удивительная статистика", — сказал Мединский, слова которого приводятся в стенограмме, размещенной на сайте Кремля.

По его словам, федеральные театры дали за последние пять лет "109% прироста своих билетов, а в целом театры по стране – 69%". "Мне кажется, что это одна из самых быстрорастущих отраслей нашей экономики. Быстрее только музеи у нас растут", — добавил министр.

Он напомнил, что в 2017 году была запущена программа "Театры малых городов".

"Эту программу очень активно поддержал (премьер-министр) Дмитрий Анатольевич (Медведев). Начиная с этого года, ежегодно 670 миллионов выделяется малым городам и маленьким театрам, которые фактически сидели на самом небольшом муниципальном финансировании. На эти деньги они ставят новые постановки, покупают необходимое театральное оборудование", — пояснил Мединский.

Он также добавил, что начиная с этого года, ежегодно, будут выделяться средства на детские театры (220 миллионов рублей), кукольные театры.

"А программа "Большие гастроли", которую Вы инициировали еще в 2014 году, и которая позволяет федеральным театрам ездить при государственной поддержке в наши дальние регионы, областные центры, идет просто семимильными шагами", — отметил министр.

Он сообщил, что регионы также вкладывают средства в развитие театров.

"Если они видят, что есть рубль государственной поддержки, они дальше берут все расходы на себя по пребыванию театра и даже платят дополнительные гонорары. В этом году впервые в истории страны федеральный театр побывал на Чукотке. Неохваченных регионов уже практически не осталось", — рассказал Мединский.