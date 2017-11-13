Мединский пригласил Путина посетить "Союзмультфильм"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский пригласил президента России Владимира Путина посетить "Союзмультфильм".

На встрече с главой государства Мединский рассказал ему о развитии культуры, работе "Фонда кино", "Ленфильма", "Союзмультфильма". По его словам, из федерального бюджета "Фонду кино" была выделена небольшая субсидия. "Дальше подключается бизнес, подключаются районные муниципальные власти, и мы возрождаем то, что разрушили в 90-е годы, когда кинотеатры полностью ушли из малых городов", — добавил он.

Также Мединский напомнил главе государства о недавнем посещении "Ленфильма". "Владимир Владимирович, по киностудиям вы все знаете. Вы бывали на "Ленфильме" не так давно. С огромным удовольствием пригласил бы вас, если вы полчаса найдете, заехать на "Союзмультфильм", потому что фактически эта киностудия возрождается с нуля. Вы давали соответствующие поручения", — сказал министр.

Путин поинтересовался исполнением этих поручений. Мединский заверил, что план перевыполняется. "Вы давали поручение обеспечить их госсубсидией – 50 миллионов рублей ежегодно. Мы выделили им существенно большие средства нашего бюджета – 200 миллионов рублей ежегодно", — пояснил он. По словам Мединского, были выделены большие средства на переезд в новое здание.

Кроме того, по словам министра, предстоит решить финансовые проблемы художников. "У нас многим художникам задерживалась выплата заработной платы. Требуется огромный объем работы", — добавил он.