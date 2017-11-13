Песков рассказал, когда Путин проведет встречу с Мединским

Министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 ноября 2016

Министр культуры РФ Владимир Мединский во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 ноября 2016

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник встречу с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсудит ситуацию в сфере культуры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет внутреннее совещание, будет публичная встреча с министром культуры Мединским. Традиционно, (будут обсуждаться — ред.) вопросы культуры, причем не только какие-то центрального, столичного региона. Президент интересуется развитием культурных объектов на всей территории России, в регионах. Об этом пойдет речь на беседе с Мединским", — сказал Песков.