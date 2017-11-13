Музей царской семьи Романовых в Тобольске откроется весной 2018 года

ТЮМЕНЬ, 13 ноя — РИА Новости. Открытие мемориального музея императорской семьи Николая II в Тобольске состоится весной 2018 года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Мемориальный музей концептуально будет отражать главный акцент — проживание семьи в ссылке. Раскроет эту тему второй этаж, который восстанавливают по сохранившимся фотографиям. В большом зале, где семья проводила много времени, будет воссоздан иконостас", — сказал собеседник, напомнив, что в ссылке в Тобольске царская семья находилась с августа 1917 года по апрель 1918 года.

По информации пресс-службы губернатора, после реконструкции музей станет мобильным объектом. На его площадях будут проходить тематические семинары и встречи, большой зал приспособят для проведения культурно-просветительских мероприятий.

"Пребывание императорской семьи в Тобольске — это интересная страница в истории города. Проект в полном разгаре, мы обратились к настоящим профессионалам, к серьезным, известным экспертам из Москвы и Санкт-Петербурга. Мне кажется, музей будет интересен всем жителям России", — отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

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