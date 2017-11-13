На сцене Кремлевского дворца вручили статуэтки "Золотого граммофона"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Рэпер Баста получил премию "Золотой граммофон", в числе награжденных также оказались Светлана Лобода, Вера Брежнева, Макс Барских и другие артисты, торжественная церемония состоялась в воскресенье на сцене Кремлевского дворца.

Прямая трансляция церемонии вручения, ведущими которой выступили Иван Ургант и Сергей Светлаков, велась на сайте премии.

Первым награду получила группа "Би-2", которая исполнила песню "Компромисс", следом за ними статуэтку вручили Полине Гагариной за композицию "Драмы больше нет", Максу Барских за его "Туманы". Под занавес вечера гости церемонии услышали "Выпускной" Басты и "Как Челентано" Александра Реввы — оба артиста покинут Кремлевский дворец с почетной наградой.

В очередной раз без награды не остался Григорий Лепс — драгоценный граммофон ему принес хит "Что ж ты натворила". Среди постоянных победителей оказался и Стас Михайлов — на этот раз в сердца слушателей запала песня "Ты всё", а также София Ротару, которая исполнила композицию "На семи ветрах", и Филипп Киркоров — он получил награду в 22-й раз.

Пополнилась коллекция и нескольких дуэтов — Ирине Дубцовой и Леониду Руденко принес победу трек "Москва-Нева", Ани Лорак и рэпер Мот получили статуэтку за композицию "Сопрано", Николай Басков и Алина Август за песню "Ждать тебя".

Кроме того, на торжественной церемонии в Кремлевском дворце награды получили Вера Брежнева, Светлана Лобода, группа "Ночные снайперы" и другие артисты.

Премия "Золотой граммофон" была учреждена Русским радио. За 22 года существования премии ее вручили более чем 500 российским артистам.