Большой театр объявил предварительную продажу билетов на балет "Нуреев"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Большой театр в связи с повышенным спросом вводит специальную программу предварительной продажи билетов на балет "Нуреев", которая будет производиться 18 ноября, сообщается на сайте ГАБТа.

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Премьеру балета в постановке арестованного по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова перенесли с июля на 9 и 10 декабря.

Количество билетов, поступающих в предварительную продажу, ограничено — по 500 билетов на каждый спектакль. "Предварительная продажа будет производиться 18 ноября, начиная с 10 утра, в кассах, расположенных в административном здании Большого театра. Приобрести билеты можно лишь для личного посещения спектакля", — сказано в сообщении.

Отмечается, что продажа будет осуществляться только по паспорту. При этом в одни руки можно приобрести не более двух билетов и только на одно из представлений 9 или 10 декабря.

"Билет будет распечатываться на бланке специального образца с указанием фамилии, данных паспорта зрителя, которые будут проверяться на проходе на спектакль. Также на контроле потребуется предъявить оригинал паспорта, вписанного в билет", — предупреждает ГАБТ.

В сообщении подчеркивается, что билеты с исправлениями недействительны. И если зритель не может посетить спектакль, ему необходимо лично подать в кассу театра заявление на возврат денежных средств с указанием причины.