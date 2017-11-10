Катерина Гордеева рассказала, как Михаил Задорнов помогал детям

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Журналистка и писательница Катерина Гордеева на своей странице в Facebook рассказала о том, как сатирик Михаил Задорнов, который скончался в пятницу на 70-м году жизни, помогал детям.

По ее словам, в преддверии нового 2008 года она выложила в своем блоге на сайте livejournal.com список новогодних желаний детей, которых опекал детский хоспис в Санкт-Петербурге. В перечне было более 130 позиций, в том числе и билет на концерт Задорнова. Гордеева отметила, что нашлись желающие исполнить отдельные желания детей, но все равно было ясно, что многие позиции в списке вряд ли удастся претворить в жизнь.

"Черт его знает, каким образом мой ЖЖ прочел Задорнов. Он позвонил, и я смутилась: голос был знакомым, из телевизора, лицо его я себе представляла, но ни творчества, ни отчества — не знала", — рассказала Гордеева. Сатирик поинтересовался, какие из детских желаний некому исполнить, а в день сбора подарков у назначенного места появился автомобиль его помощницы.

"Посреди сбора приехала красная машина с помощницей Задорнова Юлией за рулем. Машина была забита всеми теми подарками, которых не хватало. Разумеется, на новогоднем концерте у пацана, пожелавшего познакомиться с Задорновым, было лучшее место", — написала Гордеева.

Она рассказала, что вплоть до 2011 года, когда Гордеева прекратила заниматься сбором подарков, сатирик звонил ей каждый год. "Он вел себя так, будто мы сто лет знакомы и вообще все в порядке вещей. И мне как-то ни разу не пришло в голову как следует ему сказать спасибо, все время на бегу благодарила. Спасибо, Михаил Николаевич!" — заключила Гордеева.

Юморист Михаил Задорнов родился в июле 1948 года в Юрмале, дебютировал на телеэкране в 1982 году. Был автором более десяти книг, удостаивался премий "Золотой теленок", "Овация". В пятницу Задорнов, который в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, скончался в возрасте 69 лет. Сатирика похоронят в Латвии.