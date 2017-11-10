Задорнова могут похоронить в Латвии, сообщил источник

РИГА, 10 ноя – РИА Новости. Писателя-сатирика Михаила Задорноав могут похоронить в Латвии, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье писателя.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Задорнов скончался на 70-м году жизни. В начале октября артист на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей.
"Пока точно не известно, но, скорее всего, он будет похоронен в Латвии рядом с отцом. Простите, больше ничего не могу сказать, я еще не отошел от шока", — сказал РИА Новости друг писателя.
Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь, американского образа жизни и культуры.
Он родился в июле 1948 года в Юрмале. В 1974 году окончил Московский авиационный институт (МАИ), специальность — "инженер-механик", в том же году начал публиковаться. Какое-то время работал в институте инженером. Также был худруком студенческого агиттеатра МАИ "Россия". Затем стал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".
Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация".
Российский писатель-сатирик и драматург Михаил Николаевич Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Его мать работала корректором, а отец был известным латвийским писателем.
После окончания школы Михаил Задорнов поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации, из которого в 1965 году перевелся в Московский авиационный институт. После получения диплома "инженера-механика" он работал в МАИ на кафедре теплотехники инженером, затем ведущим инженером.
В 1970-1980 годах Михаил Задорнов был режиссером-постановщиком студенческого театра МАИ "Россия".
Публиковаться писатель-юморист начал с 1974 года. В В 1984-1985 годах работал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".
На телевидении Задорнов дебютировал в 1982 году с монологом "Письмо студента домой", однако настоящая популярность к нему пришла в 1984 году, когда сатирик выступил с рассказом "Девятый вагон" в программе "Вокруг смеха".
Рассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты, а в конце 1980-х годов он стал сам исполнять свои произведения и участвовать в съемках сатирико-юмористических передач, таких как "Вокруг смеха", "Смехопанорама", "Аншлаг" и "Сатирический прогноз". Позже Задорнов стал активно выступать с сольными концертами.
В 1991 году Михаил Задорнов дебютировал в кинематографе, сыграв небольшую роль чиновника в детективе латвийского режиссера Алоиза Бренча "Депрессия". А спустя год исполнил главную роль в фильме "Хочу вашего мужа", снятом Сергеем Никоненко по пьесе самого Задорнова "Последняя попытка". Позже автор написал сценарии еще к нескольким фильмам.
Именно Задорнов 31 декабря 1991 года в 23:45 поздравлял россиян с Новым годом. Выступление сатирика транслировалось в прямом эфире вместо обращения президента.
Задорнов является автором более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Кроме того, он написал несколько произведений, посвященных истории Руси. Последняя книга писателя "Задорное чтиво" вышла в 2017 году.
Писатель вел собственные блоги в ЖЖ и на сайте газеты "Московский комсомолец", у него был канал на youtube.com, где сатирик размещал записи своих концертов.