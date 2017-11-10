Честный голос и великий юморист: коллеги и друзья — о Михаиле Задорнове

Писатель-сатирик Михаил Задорнов с супругой Еленой (справа) и певица Сати Казанова во время премьеры клипа на песню Дура

Писатель-сатирик Михаил Задорнов с супругой Еленой (справа) и певица Сати Казанова во время премьеры клипа на песню Дура

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Не только поклонников Михаила Задорнова, но и его коллег по цеху потрясала новость о смерти популярного сатирика. Юморист скончался в возрасте 69 лет после продолжительной болезни — в начале 2016 года у него диагностировали опухоль головного мозга. Соболезнования родным и близким писателя выразил президент России Владимир Путин. Многие из них до сих пор не могут поверить в случившееся.

Уход из жизни писателя-сатирика первой подтвердила ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая. Она призналась, что для нее кончина Задорнова стала неожиданностью.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон рассказал каналу RT, что юморист ушел из жизни накануне вечером. "Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят", — сказал артист.

Юморист Владимир Винокур рассказал РИА Новости, что старается отогнать от себя мысль о потере друга.

"Ушел из жизни человек, он был прекрасным писателем, хорошим другом, товарищем, коллегой. Мы все скорбим. Хотелось отогнать эту мысль", — сказал Винокур.

Сатирик Геннадий Ветров назвал Задорнова не просто артистом, а примером для подражания.

"Сложно говорить о нем в прошедшем времени, потому что, мне кажется, он был еще очень молод. Для мужчины этот возраст — самый пик зрелости, ему всегда было что сказать. Потому что он не просто артист, это узко, он писатель, философ, мегагалактика. Есть звезды, а он мегагалактика, человек-личность, на которого я всегда старался равняться. То, что он делал, не только меня, но и всю страну впечатляло", — сказал РИА Новости Ветров.

Ушёл из жизни великий юморист. Мои скорбные мысли по этому поводу разделены на два фрагмента. Часть 1. #михаилзадорнов #досвиданияДруг Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) Ноя 10 2017 в 1:19 PST

Давний коллега Задорнова Евгений Петросян, находящийся сейчас в Екатеринбурге, посвятил уходу друга две видеозаписи в своем аккаунте в Инстаграме.

"Ушел из жизни не только великий юморист, но и великий наш друг, помогавший нам через юмор осмыслить эту жизнь", — подчеркнул Петросян. Сатирик добавил: "Только большим юмористам удается достичь такого уровня взаимодействия со зрителем, когда он не только радуется на твоих выступлениях, но и остается благодарным тебе и сохраняет в памяти все, что ты говорил ему".

Часть 2. #михаилзадорнов #досвиданияДруг #евгенийпетросян Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) Ноя 10 2017 в 1:26 PST

Петросян отметил, что Задорнов был не только близким другом, но и автором многих его выступлений.

"Я потерял соратника, друга, единомышленника, писателя, который создал для меня очень много номеров, монологов, фельетонов, имевших большой успех. Кроме благодарности, любви, кроме состояния душевного потрясения, я испытываю огромное горе. Сегодня я не нахожу себе места," — поделился с поклонниками Петросян.

Не стало Миши… Через полгода ему бы исполнилось 70 лет. Публикация от Нахим Шифрин (@koteljnik) Ноя 10 2017 в 12:18 PST

Пост памяти друга и коллеги опубликовал и сатирик Ефим Шифрин.

"Не стало Миши… Через полгода ему бы исполнилось 70 лет", — написал Шифрин под совместной фотографией с Задорновым.

О своей скорби в соцсетях также рассказал певец Игорь Николаев. Музыкант, который много лет дружил с Задорновым, вспомнил, как сатирик уговаривал его стать вегетарианцем. Сам Задорнов перестал есть мясо после 50 лет.

"Почему-то вспомнилось, как в LA Миша позвал меня после своего концерта в веганский ресторан и увлеченно и азартно рассказывал о пользе здорового (то есть вегетарианского) образа жизни… Всегда загорелый, поджарый… Прочел, что перед смертью он принял православие и соборовался… Самый последний и самый мудрый шаг. Михаил Задорнов. Писатель. Артист. Царствие Небесное," — написал Николаев.

Телеведущий Борис Корчевников поделился воспоминаниями о том, как засыпал под записи Задорнова в детстве.

"Молчание. Его голос — навсегда часть меня. Я засыпал все детство под кассету с ним. Принять сложно. Чуть легче от статей про соборование прямо перед смертью. Так уйти — надо заслужить. Светлая память", — написал журналист.

На сообщение о смерти сатирика отреагировала и эстрадная артистка Клара Новикова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Это чудовищно. Я сейчас в Благовещенске. Но сегодня с утра у меня было предчувствие чего-то дурного, я ходила плакала, вот и пришла такая новость", — сказала Новикова.

Писатель Сергей Шаргунов рассказал РИА Новости, что хорошо знал Задорнова, и отметил его мужество в борьбе с тяжелой болезнью.

"Мы были знакомы с ним, хорошо общались, много разговаривали, я знаю, как мужественно он сопротивляться своей болезни… Мне знакомые сегодня позвонили утром, рассказали о смерти Михаила Николаевича Задорнова", — поделился Шаргунов.

"Он был человеком ярким, человеком живого ума, также хотел бы отдельно сказать о его остроумии. Острый ум — это не только юмор, это и живость ума, и способность проникать через серую пелену нашей жизни", — отметил писатель.

Однокурсник Задорнова, глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский поделился воспоминаниями о студенческих годах, проведенных бок о бок с будущим всенародно любимым юмористом.

"Он всегда был задорным, как и его фамилия, он всегда был неформальным лидером в студенческой среде, в творческой самореализации", — подчеркнул Рязанский. Он также отметил и гражданскую позицию Задорнова, который посвятил много сил и времени образовательным и социальным инициативам.

"Он был хорошим и активным гражданином. Думаю, что многие, кто учился с ним, помянут Михаила Задорнова. Светлая ему память", — сказал Рязанский.