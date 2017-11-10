Ветров назвал Задорнова философом, оценивающим все через призму юмора

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Михаил Задорнов был не просто артистом, но писателем и философом, который оценивал все через призму иронии и юмора, и жившим, чтобы вдохновлять других, сообщил РИА Новости сатирик Геннадий Ветров в пятницу.
Ранее СМИ сообщили, что Задорнов скончался на 70-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя и сатирика.
"Сложно говорить о нем в прошедшем времени, потому что, мне кажется, он был еще очень молод. Для мужчины этот возраст — это самый пик зрелости, ему всегда было, что сказать. Потому что он не просто артист, это узко, он писатель, философ, мегагалактика. Есть звезды, а он мегагалактика, человек-личность, на которого я всегда старался равняться. То, что он делал, не только меня, но и всю страну впечатляло", — сказал Ветров.
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Whatsapp
Viber
Telegram
Архивные кадры выступления сатирика Михаила Задорного
Он отметил, что Задорнов всегда давал ему ценные рекомендации и советы, а также не раз предлагал выступить вместе. "Можно сказать, что он оказал сильное влияние на мое творчество, потому что мне всегда нравилось, что он делает, он всегда был в кураже, всегда глаз горел. Все, что его окружало, его радовало. Как он оценивал все через призму иронии, юмора, мне кажется, он так много сделал за свою жизнь, так много снял программ", — подчеркнул собеседник агентства.
Ветров заметил, что для всех поклонников Задорнова большая удача, что осталось много видеоматериала, и он будет с ними, несмотря на то, что он уже ушел в другой мир. "Мне кажется, эти люди, знаковые, они живут для того, чтобы вдохновлять других", — добавил он.
Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь, американского образа жизни и культуры.
Российский писатель-сатирик и драматург Михаил Николаевич Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Его мать работала корректором, а отец был известным латвийским писателем.
После окончания школы Михаил Задорнов поступил в Рижский институт инженеров гражданской авиации, из которого в 1965 году перевелся в Московский авиационный институт. После получения диплома "инженера-механика" он работал в МАИ на кафедре теплотехники инженером, затем ведущим инженером.
В 1970-1980 годах Михаил Задорнов был режиссером-постановщиком студенческого театра МАИ "Россия".
Публиковаться писатель-юморист начал с 1974 года. В В 1984-1985 годах работал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".
На телевидении Задорнов дебютировал в 1982 году с монологом "Письмо студента домой", однако настоящая популярность к нему пришла в 1984 году, когда сатирик выступил с рассказом "Девятый вагон" в программе "Вокруг смеха".
Рассказы и миниатюры Задорнова читали со сцены многие известные артисты, а в конце 1980-х годов он стал сам исполнять свои произведения и участвовать в съемках сатирико-юмористических передач, таких как "Вокруг смеха", "Смехопанорама", "Аншлаг" и "Сатирический прогноз". Позже Задорнов стал активно выступать с сольными концертами.
В 1991 году Михаил Задорнов дебютировал в кинематографе, сыграв небольшую роль чиновника в детективе латвийского режиссера Алоиза Бренча "Депрессия". А спустя год исполнил главную роль в фильме "Хочу вашего мужа", снятом Сергеем Никоненко по пьесе самого Задорнова "Последняя попытка". Позже автор написал сценарии еще к нескольким фильмам.
Именно Задорнов 31 декабря 1991 года в 23:45 поздравлял россиян с Новым годом. Выступление сатирика транслировалось в прямом эфире вместо обращения президента.
Задорнов является автором более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Кроме того, он написал несколько произведений, посвященных истории Руси. Последняя книга писателя "Задорное чтиво" вышла в 2017 году.
Писатель вел собственные блоги в ЖЖ и на сайте газеты "Московский комсомолец", у него был канал на youtube.com, где сатирик размещал записи своих концертов.