Ветров назвал Задорнова философом, оценивающим все через призму юмора

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Михаил Задорнов был не просто артистом, но писателем и философом, который оценивал все через призму иронии и юмора, и жившим, чтобы вдохновлять других, сообщил РИА Новости сатирик Геннадий Ветров в пятницу.

Ранее СМИ сообщили, что Задорнов скончался на 70-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя и сатирика.

"Сложно говорить о нем в прошедшем времени, потому что, мне кажется, он был еще очень молод. Для мужчины этот возраст — это самый пик зрелости, ему всегда было, что сказать. Потому что он не просто артист, это узко, он писатель, философ, мегагалактика. Есть звезды, а он мегагалактика, человек-личность, на которого я всегда старался равняться. То, что он делал, не только меня, но и всю страну впечатляло", — сказал Ветров.

Он отметил, что Задорнов всегда давал ему ценные рекомендации и советы, а также не раз предлагал выступить вместе. "Можно сказать, что он оказал сильное влияние на мое творчество, потому что мне всегда нравилось, что он делает, он всегда был в кураже, всегда глаз горел. Все, что его окружало, его радовало. Как он оценивал все через призму иронии, юмора, мне кажется, он так много сделал за свою жизнь, так много снял программ", — подчеркнул собеседник агентства.

Ветров заметил, что для всех поклонников Задорнова большая удача, что осталось много видеоматериала, и он будет с ними, несмотря на то, что он уже ушел в другой мир. "Мне кажется, эти люди, знаковые, они живут для того, чтобы вдохновлять других", — добавил он.

Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь, американского образа жизни и культуры.