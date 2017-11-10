Михаил Задорнов мужественно сопротивлялся своей болезни, заявил Шаргунов

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Писатель, депутат от КПРФ Сергей Шаргунов рассказал, что ушедший из жизни Михаил Задорнов мужественно сопротивлялся своей болезни, и отметил присущее сатирику остроумие – не только в отношении юмора, но и как живость ума.

Ранее СМИ сообщили о том, что Задорнов скончался на 70-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя и сатирика.

"Мы были знакомы с ним, хорошо общались, много разговаривали, я знаю, как мужественно он сопротивляться своей болезни… Мне знакомые сегодня позвонили, утром рассказали о смерти Михаила Николаевича Задорнова", — заявил Шаргунов РИА Новости.

Депутат отметил, что Задорнов останется в памяти людей не только просто сатириком, но и человеком острого ума.

"Он был человеком ярким, человеком живого ума, также хотел бы отдельно сказать о его остроумии. Острый ум — это не только юмор, это и живость ума, и способность проникать через серую пелену нашей жизни ", — добавил Шаргунов

В начале октября Задорнов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей.

Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь, американского образа жизни и культуры.