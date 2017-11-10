Путин выразил соболезнования родным и близким сатирика Михаила Задорнова

ДАНАНГ, 10 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя и сатирика Михаила Задорнова в связи со смертью артиста, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Задорнова", — отметил Песков.

Ранее СМИ сообщили о том, что Задорнов скончался на 70-м году жизни.

В начале октября Задорнов на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей.

Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь, американского образа жизни и культуры.