Умер сатирик Михаил Задорнов

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Известный сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни, сообщила телеведущая Регина Дубовицкая.

"Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная", — приводит ее слова агентство городских новостей "Москва".

В начале октября Задорнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей.

Задорнов — писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов — критика западного, в первую очередь, американского образа жизни и культуры.

Родился в июле 1948 года в Юрмале. В 1974-м окончил Московский авиационный институт (МАИ), специальность — инженер-механик. В том же году начал публиковаться. Какое-то время работал в институте инженером. Также был худруком студенческого агиттеатра МАИ "Россия". Затем стал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".

Дебютировал на телеэкране в 1982 году. Настоящая популярность к нему пришла через два года. Он выступал в качестве автора и ведущего таких телепередач, как "Аншлаг" и "Смехопанорама".

Тридцать первого декабря 1991 года Задорнов, а не глава государства или диктор, выступал с предновогодним обращением к жителям страны. Из-за того, что он слишком увлекся, пришлось задержать трансляцию боя курантов.

Он написал более десяти книг, среди его работ — лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация". Вел в интернете блог.