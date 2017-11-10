"Только наш человек...": шутки, по которым запомнят Михаила Задорнова

Михаил Задорнов на Утренней Вечеринке в ресторане ТИБЕТ, где проходила презентация первой работы компании Задорнов создавакшн - представленире диска германо-грузинского музыканта Брендона Стоуна

Михаил Задорнов на Утренней Вечеринке в ресторане ТИБЕТ, где проходила презентация первой работы компании Задорнов создавакшн - представленире диска германо-грузинского музыканта Брендона Стоуна

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Писатель-сатирик, драматург, юморист и актер — Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. Зрителям и читателям он запомнился сатирой на западный образ жизни, особенно своими "американскими шутками". РИА Новости собрало самые яркие высказывания юмориста.

О россиянах

"Только наш человек, наступая второй раз на грабли, радуется, что их еще не украли".

"Только русский человек, если ему разрешить делать все что угодно, не будет делать ничего вообще".

"Только в России человек может на ночь напиться чая, а потом полночи думать: сейчас в туалет сходить или все-таки до утра дотерпеть?"

"Только в России, выехав на встречную полосу, можно получить удар в зад…"

"Только в России дерущиеся люди могут побить вместе того, кто хочет их разнять".

Об американцах

"В Нью-Йорк на выставку отправилась известная картина русского художника Малевича "Черный квадрат". Однако политкорректные американцы, чтобы не обижать черное население Америки, выставили ее под названием "Афроквадрат".

"По всей России вывески на английском: "Шоп", "Фут", "Хот-дог", "Перловка-трейдинг".

"Интересно, почему американцы показывают средний палец, а русские — руку по локоть?"

"Американец думает на ходу, немец — стоя, англичанин — сидя, а русский — потом".

О международных отношениях

"Как стало известно, не все в Англии называют королеву-мать королевой-матерью. Так, например, принц Чарльз называет ее "королева-бабушка", муж Елизаветы II — "королева-теща", двоюродный брат Елизаветы — "королева-тетя", а маленький сын садовника Букингемского дворца называет ее "тетя королева".

"Японцы очень любят суши. Особенно из суши они любят Курильские острова".

"Курьезный случай в Мозамбике. Президент страны Самюэль Итоо, находясь в своей загородной резиденции, сложил с себя полномочия и пошел купаться. Когда он вылез из бассейна, полномочий уже не было. Оказалось, что их взял и возложил на себя премьер-министр Забэ Оноо, которому эти полномочия пришлись впору".

О мужчинах и женщинах

"Как можно было назвать слабым пол, который отнимает столько сил?"

"Многих мужчин сгубило пьянство, обжорство, курение, нежелание заботиться о доме… Но еще больше мужчин сгубило желание бросить пить, курить и начать заботиться о доме".

"Говорят, женщины любят ушами. Можно себе представить, как бы повезло крокодилу Гене, если бы Чебурашка был женщиной".