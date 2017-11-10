"Только наш человек...": шутки, по которым запомнят Михаила Задорнова

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Писатель-сатирик, драматург, юморист и актер — Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. Зрителям и читателям он запомнился сатирой на западный образ жизни, особенно своими "американскими шутками". РИА Новости собрало самые яркие высказывания юмориста.
О россиянах
- "Только наш человек, наступая второй раз на грабли, радуется, что их еще не украли".
- "Только русский человек, если ему разрешить делать все что угодно, не будет делать ничего вообще".
- "Только в России человек может на ночь напиться чая, а потом полночи думать: сейчас в туалет сходить или все-таки до утра дотерпеть?"
- "Только в России, выехав на встречную полосу, можно получить удар в зад…"
- "Только в России дерущиеся люди могут побить вместе того, кто хочет их разнять".
Об американцах
- "В Нью-Йорк на выставку отправилась известная картина русского художника Малевича "Черный квадрат". Однако политкорректные американцы, чтобы не обижать черное население Америки, выставили ее под названием "Афроквадрат".
- "По всей России вывески на английском: "Шоп", "Фут", "Хот-дог", "Перловка-трейдинг".
- "Интересно, почему американцы показывают средний палец, а русские — руку по локоть?"
- "Американец думает на ходу, немец — стоя, англичанин — сидя, а русский — потом".
О международных отношениях
- "Как стало известно, не все в Англии называют королеву-мать королевой-матерью. Так, например, принц Чарльз называет ее "королева-бабушка", муж Елизаветы II — "королева-теща", двоюродный брат Елизаветы — "королева-тетя", а маленький сын садовника Букингемского дворца называет ее "тетя королева".
- "Японцы очень любят суши. Особенно из суши они любят Курильские острова".
- "Курьезный случай в Мозамбике. Президент страны Самюэль Итоо, находясь в своей загородной резиденции, сложил с себя полномочия и пошел купаться. Когда он вылез из бассейна, полномочий уже не было. Оказалось, что их взял и возложил на себя премьер-министр Забэ Оноо, которому эти полномочия пришлись впору".
О мужчинах и женщинах
- "Как можно было назвать слабым пол, который отнимает столько сил?"
- "Многих мужчин сгубило пьянство, обжорство, курение, нежелание заботиться о доме… Но еще больше мужчин сгубило желание бросить пить, курить и начать заботиться о доме".
- "Говорят, женщины любят ушами. Можно себе представить, как бы повезло крокодилу Гене, если бы Чебурашка был женщиной".
- "Настоящий защитник Отечества должен праздновать свой праздник с 23 февраля по 9 мая".