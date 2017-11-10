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Культура

"Только наш человек...": шутки, по которым запомнят Михаила Задорнова

11:5510.11.2017
(обновлено: 12:20 10.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМихаил Задорнов на Утренней Вечеринке в ресторане ТИБЕТ, где проходила презентация первой работы компании Задорнов создавакшн - представленире диска германо-грузинского музыканта Брендона СтоунаМихаил Задорнов на Утренней Вечеринке в ресторане ТИБЕТ, где проходила презентация первой работы компании Задорнов создавакшн - представленире диска германо-грузинского музыканта Брендона Стоуна
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Писатель-сатирик, драматург, юморист и актер — Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. Зрителям и читателям он запомнился сатирой на западный образ жизни, особенно своими "американскими шутками". РИА Новости собрало самые яркие высказывания юмориста.

О россиянах

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПразднование дня рождения поэта Евгения Евтушенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Празднование дня рождения поэта Евгения Евтушенко
  • "Только наш человек, наступая второй раз на грабли, радуется, что их еще не украли".
  • "Только русский человек, если ему разрешить делать все что угодно, не будет делать ничего вообще".
  • "Только в России человек может на ночь напиться чая, а потом полночи думать: сейчас в туалет сходить или все-таки до утра дотерпеть?"
  • "Только в России, выехав на встречную полосу, можно получить удар в зад…"
  • "Только в России дерущиеся люди могут побить вместе того, кто хочет их разнять".

Об американцах

© РИА Новости / Валерий ЛевитинПерейти в фотобанкСатирик Михаил Задорнов во время празднования 80-летнего юбилея поэта Е. Евтушенко в "Галерее-музее Е. Евтушенко"
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Сатирик Михаил Задорнов во время празднования 80-летнего юбилея поэта Е. Евтушенко в "Галерее-музее Е. Евтушенко"
  • "В Нью-Йорк на выставку отправилась известная картина русского художника Малевича "Черный квадрат". Однако политкорректные американцы, чтобы не обижать черное население Америки, выставили ее под названием "Афроквадрат".
  • "По всей России вывески на английском: "Шоп", "Фут", "Хот-дог", "Перловка-трейдинг".
  • "Интересно, почему американцы показывают средний палец, а русские — руку по локоть?"
  • "Американец думает на ходу, немец — стоя, англичанин — сидя, а русский — потом".

О международных отношениях

© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкПисатели-сатирики Михаил Николаевич Задорнов и Михаил Михайлович Жванецкий
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Писатели-сатирики Михаил Николаевич Задорнов и Михаил Михайлович Жванецкий
  • "Как стало известно, не все в Англии называют королеву-мать королевой-матерью. Так, например, принц Чарльз называет ее "королева-бабушка", муж Елизаветы II — "королева-теща", двоюродный брат Елизаветы — "королева-тетя", а маленький сын садовника Букингемского дворца называет ее "тетя королева".
  • "Японцы очень любят суши. Особенно из суши они любят Курильские острова".
  • "Курьезный случай в Мозамбике. Президент страны Самюэль Итоо, находясь в своей загородной резиденции, сложил с себя полномочия и пошел купаться. Когда он вылез из бассейна, полномочий уже не было. Оказалось, что их взял и возложил на себя премьер-министр Забэ Оноо, которому эти полномочия пришлись впору".

О мужчинах и женщинах

© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкКонкурс красоты "Московская красавица-88". Финалистки конкурса отвечают на вопросы сатирика Михаила Задорнова
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Конкурс красоты "Московская красавица-88". Финалистки конкурса отвечают на вопросы сатирика Михаила Задорнова
  • "Как можно было назвать слабым пол, который отнимает столько сил?"
  • "Многих мужчин сгубило пьянство, обжорство, курение, нежелание заботиться о доме… Но еще больше мужчин сгубило желание бросить пить, курить и начать заботиться о доме".
  • "Говорят, женщины любят ушами. Можно себе представить, как бы повезло крокодилу Гене, если бы Чебурашка был женщиной".
  • "Настоящий защитник Отечества должен праздновать свой праздник с 23 февраля по 9 мая".
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