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Культура

От Анискина до Жеглова: образ советского милиционера в любимом кино

08:0010.11.2017
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© Одесская киностудия (1979)Кадр из фильма Место встречи изменить нельзяКадр из фильма Место встречи изменить нельзя
© Одесская киностудия (1979)

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. Сразу за вековым юбилеем Октябрьской революции следует еще одна важная годовщина — столетие советской милиции. Следователь, постовой, муровец — герой многих всенародно любимых фильмов и телесериалов, наш аналог американских Супермена и Бэтмена. РИА Новости собрало самые яркие образы советских милиционеров отечественного кино.

"Улица полна неожиданностей"

Комедия режиссера Сергея Сиделёва вышла на экраны в январе 1958 года. В центре сюжета — белокурый сержант Вася Шанешкин в исполнении Леонида Харитонова, который по ошибке арестовал отца своей невесты Кати. Молодой постовой глубоко раскаивается, что обидел честного кассира, но не получает возможности объясниться с будущим тестем.

Тем не менее Шанешкин изо всех сил старается восстановить в его глазах доброе имя советской милиции. Немного наивный, но искренний образ исполнительного сержанта очень полюбился зрителям. Фильм также запомнился многим по одной из первых киноролей Евгения Леонова, сыгравшего младшего сержанта Сердюкова.

"Ко мне, Мухтар!"

Трогательная драма Семена Туманова о дружбе служебного пса Мухтара и лейтенанта милиции Глазычева в исполнении Юрия Никулина покоряет зрительские сердца с 1964 года. Терпеливый и ответственный Глазычев берет шефство над избалованным домашним питомцем, которого бросила хозяйка, и постепенно делает из него грозу преступников.

Здесь советский милиционер — не просто эффективный страж порядка, но еще и тонкий психолог, который любовью и заботой завоевывает преданность собаки. Глазычев не перестает печься о Мухтаре, даже когда его отбраковывают со службы после тяжелого ранения, и обивает пороги инстанций, пока не добивается, чтобы пса оставили при милицейском питомнике.

"Берегись автомобиля"

Трагикомедия Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля" вышла в прокат в 1966 году и моментально стала хитом. Фразы "Свободу Юрию Деточкину!" и "Тебя посодют, а ты не воруй" до сих пор использует вся страна. Обычно главным героем картины называют советского "Робин Гуда" Юрия Деточкина, блестяще сыгранного Иннокентием Смоктуновским, но не менее выразителен в этом фильме образ следователя Максима Подберезовикова в исполнении Олега Ефремова.

Понять, что перед нами необычный милиционер, можно хотя бы по тому, что над столом Подберезовикова висит портрет не Дзержинского, а Станиславского. Следователь, как и его подозреваемый, играет в самодеятельном театре. Он с сочувствием относится к благородной идее Деточкина — угонять автомобили, чтобы переводить вырученные за них деньги детским домам, — но долг превыше всего. Подберезовиков вынужден арестовать друга, но даже это решение не вызывает у зрителя антипатии к артистичному милиционеру, ведь на его стороне закон.

"Инспектор уголовного розыска"

Детектив Суламифи Цыбульник с Юрием Соломиным снят в 1971 году. Главный герой майор Головко ведет расследование нападения на сберегательную кассу, при котором погиб сержант милиции. Для того чтобы задержать грабителей-убийц, опытный следователь запускает дезинформацию — передает в эфир, что преступник пойман. Этот прием приводит виновных прямо в руки милиционеров.

Однако Головко не просто хочет поймать главаря банды — рецидивиста Крота — но и спасти молодого налетчика Севу Гриневича, который опрометчиво присоединился к бандитам. Картина показывает следователя не только эффективным профессионалом, но и человеком, который, несмотря на суровые реалии своей работы, продолжает видеть в людях лучшее и дает им второй шанс.

"Следствие ведут ЗнаТоКи"

© Центральное телевидение (1971-1989)Кадр из многосерийного фильма "Следствие ведут ЗнаТоКи"
© Центральное телевидение (1971-1989)
Кадр из многосерийного фильма "Следствие ведут ЗнаТоКи"

Не только кино, но и телевидение успешно использовало образ советского милиционера. Многосерийный детектив в формате телеспектакля "Следствие ведут ЗнаТоКи" выходил с 1971 по 1989 год. За этот период следователь Знаменский (Пал Палыч), инспектор уголовного розыска Томин (Шурик) и эксперт-криминалист Кибрит (Зиночка) "расследовали" 22 дела.

У каждого героя была своя роль: Пал Палыч проводил допросы, Шурик собирал улики и преследовал подозреваемых, а Зиночка была мастером экспертизы. При этом решения знатоки принимали совместно, непременно советуясь друг с другом. Редкий пример, когда героизацию отдельного персонажа в кино заменил "коллективный разум".

Актеры, игравшие знатоков, — Георгий Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза Леджей — стали всесоюзными любимцами. Зрители буквально отождествляли с ними работников милиции, создателям сериала приходили мешки писем со всей страны с просьбой расследовать уголовные дела. Известно, что "ЗнаТоКи" также были ценным источником информации для преступников: они смотрели сериал, чтобы быть в курсе новейших криминалистических методов и экспертиз.

"Анискин и Фантомас"

Двухсерийный телефильм, снятый Михаилом Жаровым, Виталием Ивановым и Владимиром Рапопортом, вышел на экраны в 1973 году. Это продолжение комедии 1968 года "Деревенский детектив". Очарование кинотрилогии кроется не в масштабе и хитроумности раскрываемых "дел", а в фигуре главного героя. Сельский участковый — старший лейтенант Федор Иванович Анискин (Михаил Жаров) — расследует ограбление кассира, совершенное малолетними преступниками в масках из черных чулков.

Добродушный милиционер уверен, что дети просто пересмотрели популярных в те годы французских фильмов о злодее Фантомасе, но задается целью найти того, кто подбил ребят на грабеж. Виновный раскрыт, подростки раскаиваются, а неунывающий Анискин вновь становится не только героем села, но и любимцем телезрителей.

"Место встречи изменить нельзя"

Пожалуй, главный хит "милицейского" кино советской эпохи — пятисерийный детектив Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя". Лента, вышедшая на экраны в 1979 году, рассказывает о буднях Московского уголовного розыска — МУРа. Действие происходит сразу после войны, в 1945 году. Фронтовик-разведчик Владимир Шарапов в исполнении Владимира Конкина попадает в отдел по борьбе с бандитизмом. Его опытного коллегу Глеба Жеглова играет Владимир Высоцкий. Вместе они расследуют преступления банды "Черная кошка", где Шарапов по иронии судьбы встречает боевого товарища.

В фильме использованы материалы настоящих уголовных дел, прототипом Шарапова также был реальный муровец — Владимир Арапов. За роль Жеглова Высоцкий посмертно получил Государственную премию СССР. Наверное, главная причина успеха сериала в том, что параллельно с захватывающим детективным сюжетом зритель наблюдает за личной жизнью героев, убеждаясь, что бесстрашные милиционеры такие же люди.

"Петровка, 38"

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКадр из фильма режиссера Бориса Григорьева "Петровка, 38"
© РИА Новости
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Кадр из фильма режиссера Бориса Григорьева "Петровка, 38"

Вслед за фильмом "Место встречи изменить нельзя" на экраны спустя год вышел другой кинохит о муровцах "Петровка, 38". Детектив Бориса Григорьева с Георгием Юматовым, Василием Лановым и Евгением Герасимовым в главных ролях рассказывает о расследовании нападения на сберкассу. В деле оказывается замешан подросток, который является с повинной и помогает полковнику Садчикову, майору Костенко и лейтенанту Рослякову выйти на других участников банды.

Авторы фильма показывают, что милиция не только пресекает преступления, но и наставляет на путь истинный тех, кто с него сбился. Картина отличается сюжетной простотой и, на первый взгляд, банальными диалогами, но за счет блестящей актерской игры прописные истины о честности и чести, ответственности и неотвратимости наказания кажутся очень убедительными.

"Мой друг Иван Лапшин"

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКадр из фильма "Мой друг Иван Лапшин"
© РИА Новости
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Кадр из фильма "Мой друг Иван Лапшин"

Нетипичный, но очень человечный фильм о милиционере "Мой друг Иван Лапшин" Алексея Германа вышел в прокат в 1984 году. Картина снята по одноименной повести отца режиссера — Юрия Германа, но за основу расследования, которое ведет главный герой, взято реальное уголовное дело. Действие происходит в непростые для страны 1930-е годы. Герман честно показывает тяжелый быт коммунальной квартиры, где ютится Лапшин, внутренний мир провинциального театра, жесткие нравы преступников и тех, кто их ловит.

Волевой и бескомпромиссный начальник уголовного розыска города Унчанска Лапшин прошел Гражданскую войну и не щадит преступников. Режиссер специально взял на эту роль малоизвестного актера Андрея Болтнева, который до этого снялся лишь в одном фильме. Герман утверждал, что ему нужен человек "с печатью смерти на лице". Пару непримиримому Лапшину составил народный любимец Андрей Миронов, представший в необычном для себя драматическом амплуа. Он сыграл журналиста Ханина, тяжело переживающего смерть жены и совершающего неудачную попытку самоубийства.

"Внимание! Всем постам…"

В 1985 году на экраны вышел фильм Игоря Вознесенского о бывшем десантнике Викторе Кольцове, который устраивается на работу в милицию. Герой актера Андрея Ростоцкого по дороге с дежурства встречает в подворотне опасного преступника. Попытка задержания оканчивается тяжелым ранением, но Кольцов не сдается.

Криминальный боевик содержит все элементы классического советского фильма о милиции — доблестный сержант и его верные коллеги, отпетый бандит и исправившийся уголовник, красавица медсестра и заботливая мама. Несмотря на предсказуемость, фильм пользовался огромным зрительским успехом, из-за чего Вознесенскому через год пришлось снять продолжение. До сих пор Кольцов остается одним из самых любимых героев советского кино, во многом благодаря исполненной им песне "Мы не боги".

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