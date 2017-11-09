Учитель заявил, что недоволен российским прокатом "Матильды"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель заявил, что недоволен прокатом своего фильма "Матильда".

В пятницу режиссер представил кинокартину в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Фильм вышел в российский прокат 26 октября.

"Я не очень доволен прокатом, хотя объективно цифры неплохие. Все кричали о том, какую рекламу фильму сделала (депутат Госдумы Наталья) Поклонская, но это произвело, скорее, обратный эффект. Информационно о картине узнали многие, но мне обидно, что многие пошли на фильм под впечатлением скандала, а когда не обнаружили "клубничку", стали спрашивать, зачем же посмотрели картину", — сказал Учитель на пресс-конференции.

Режиссер также рассказал, что ему предлагали сделать фильм "Матильда-2" о тех же героях, но только в 1917 году. Но, по его словам, ему это не нужно.

Прокатчик фильма, глава "Каро-премьер" Алексей Рязанцев на прошлой неделе заявил, что "Матильду" в первую неделю проката посмотрело более миллиона человек. По его словам, картина среди почти 100 российских фильмов этого года показала 4-е место по сборам первого уикенда.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до проката картина вызвала широкий общественный резонанс.

Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Парламентарий десятки раз просила Генпрокуратуру проверить картину и призывала отозвать у фильма прокатное удостоверение, но надзорное ведомство, однако, не нашло оснований для вмешательства в ситуацию.