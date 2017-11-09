Netflix снимет сериал о падении династии Романовых, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Американская компания Netflix снимает дорогостоящий сериал о падении династии Романовых "Последние цари", сообщает портал Deadline.

По информации портала, компания купила права на съемки многосерийного фильма у кинокомпании Nutopia. Сериал будет состоять из шести эпизодов. Его выход запланирован на 2018 год, точная данная премьеры не сообщается.

Как пишет портал, сериал соединит документальную хронику и реконструкцию событий. В нем будет рассказано о падении династии и гибели Николая II и царской семьи.

Ранее – задолго до выхода в прокат – широкий общественный резонанс вызвал фильм "Матильда" об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская просила Генпрокуратуру проверить картину.