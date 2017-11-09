Хабенский озвучил "идеального папу" в мультфильме "Малышарики"

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Юные зрители анимационного сериала "Малышарики" продолжат знакомство с окружающим миром при поддержке нового героя — папы, которого озвучил известный российский актер Константин Хабенский, сообщает пресс-служба группы компаний "Рики".

Российский развлекательно-образовательный мультсериал "Малышарики" предназначен для детей от 0 до 3 лет. Героями проекта, который существует уже около двух лет, являются хорошо знакомые зрителями Смешарики, показанные в раннем возрасте.

"Наряду с Мамой-рассказчицей, озвучиваемой актрисой театра и кино Анной Геллер, в проекте появится и Папа. Персонаж, роль которого также будет заключаться в помощи малышам в знакомстве с окружающим миром, заговорит голосом одного из самых популярных российских актёров, народного артиста РФ Константина Хабенского", — говорится в сообщении пресс-службы.

Создатели проекта уточнили, что впервые Папа-рассказчик появится в юбилейном, сотом эпизоде, премьера которого состоится на официальном канале мультсериала 10 ноября. Константин Хабенский не только будет произносить реплики героя, но и исполнит песни, написанные композиторами Мариной Ланда и Сергеем Васильевым.

Ранее Хабенский уже принимал участие в озвучании мультфильмов. Весной этого года на экраны вышла картина "Урфин Джюс и его деревянные солдаты". Голос главного героя также принадлежал известному актеру.