Супруга Джигарханяна согласилась на развод

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская дала согласие на развод, обе стороны отказались от примирения, сообщил РИА Новости адвокат актера и режиссера Евгений Парфенов.
"На сегодняшний день требования, заявленные нами (о разводе), они поддержали", — сказал адвокат. Он уточнил, что суд в соответствии с законом предложил сторонам примириться, но обе стороны отказались.
Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли".
Вслед за этим Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра "от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива".