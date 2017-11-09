В Вахтангова представят "Очарованного странника" Лескова

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Театр имени Евгения Вахтангова представит спектакль "Очарованный странник" по одноименной повести Николая Лескова. Режиссером постановки выступила Наталья Ковалева, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Вместе с героями режиссер попробует ответить на непростые вопросы о предназначении человека в мире.

По словам создателей спектакля, "Очарованный странник" актуален и сегодня — герой страшится за свой народ, потому что когда все кричат о мире, то нападает "всегубительство".

Премьера постановки состоится 29 ноября.