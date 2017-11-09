Национальный драматический центр Испании выступит в Москве на сцене РАМТ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Национальный драматический центр Испании в рамках гастрольного тура в Москве представит спектакль "Магический лабиринт" в постановке Эрнесто Кабальеро, представления пройдут на сцене Российского Молодежного театра (РАМТ) с 9 по 11 ноября, сообщили в пресс-службе театра.

Театральный обмен

Гастроли Национального драматического центра проходят в рамках сотрудничества с Молодежным театром, начало которому было положено в 2011 году, когда в Мадриде и Барселоне с успехом была показана трилогия Тома Стоппарда "Берег утопии" в постановке художественного руководителя РАМТ Алексея Бородина.

Продолжением сотрудничества станут первые зарубежные гастроли спектакля Бородина "Демократия" по пьесе Майкла Фрейна, который будет показан на сцене Национального драматического центра в Мадриде с 23 по 26 ноября.

"Магический лабиринт"

Спектакль "Магический лабиринт" поставлен по одному из главных произведений испанской литературы ХХ века — масштабному роману Макса Ауба, над которым он работал около 20 лет. Главная тема "Магического лабиринта" — гражданская война в Испании и ее последствия. Сложная повествовательная техника, включающая элементы репортажа, лирической прозы, литературного портрета, драматического диалога помогает автору воссоздать трагическую картину мирового хаоса, изломанных судеб людей, не по своей воле попавших в жернова истории.

Спектакль был создан режиссером Эрнесто Кабальеро совместно с драматургом Хосе Рамоном Фернандесом в рамках творческой лаборатории.

Спектакль-предупреждение

"В основе постановки — шесть новелл масштабного произведения Макса Ауба, посвященного событиям гражданской войны в Испании", — сказал накануне московской премьеры Кабальеро.

"В этом спектакле нет главных героев — все важны. Актеры представляют реальных людей, которых знал писатель и о тяжелой судьбе которых писал. Этот спектакль о тех последствиях, которые возникают, когда люди не могут жить вместе и не понимают друг друга. Наш спектакль актуален для любого времени и для любой страны. Это спектакль-предупреждение", — добавил он.

Новые пути сотрудничества

Испанский режиссер подчеркнул важность театрального обмена между Испанией и Россией.

"С тех пор, как я руковожу Центром, мы постоянно проявляем большой интерес к русскому театру", — подчеркнул Кабальеро. "Многие замечательные российские спектакли уже шли на нашей сцене: "Берег утопии" Алексея Бородина, "Три сестры" Льва Додина, "Дуэль" Антона Яковлева. Мы стараемся развивать и искать новые пути нашего сотрудничества", — рассказал он.

По словам Кабальеро, в рамках обмена три испанских режиссера ставили испанские пьесы в России с русскими актерами, а три российских режиссера приезжали в Мадрид для постановки русских пьес с испанскими актерами.

Национальный драматический центр (Centro Dramatico Nacional) — основной театральный центр Испании, который работает при поддержке Национального института музыкальных сценических искусств министерства образования, культуры и спорта Королевства Испания.