МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Кинокомпания Sony Pictures и режиссер Ридли Скотт планируют вырезать из фильма "Все деньги мира" сцены с американским актером Кевином Спейси, заменив его канадским актером Кристофером Пламмером, сообщает издание Variety.

Ранее стало известно, что кинокомпания собирается снять фильм с показа на кинофестивале AFI Fest в Калифорнии после обвинений в отношении актера в домогательствах.

Как сообщили изданию источники, в течение ближайших недель планируется заново отснять все кадры, на которых присутствовал Спейси. Отмечается, что во многих сценах персонаж Спейси — единственный основной герой, однако в некоторых эпизодах другим актером также придется сняться заново.

Несмотря на сжатые сроки, кинокомпания не спешит переносить премьеру фильма — в США она по-прежнему запланирована на 22 декабря.

Премьера фильма "Все деньги мира" режиссера Ридли Скотта в России назначена на 22 февраля 2018 года. Помимо Спейси, в главных ролях выступают актеры Марк Уолберг и Мишель Уильямс.

Ранее сообщалось, что американская компания Netflix отказалась от сотрудничества с обвиненным в домогательствах актером Кевином Спейси при производстве сериала "Карточный домик".

Скандал вокруг американского актера начался после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения. Актер также сообщил, что история с обвинениями дала ему храбрости признаться, что у него были отношения с мужчинами. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации.