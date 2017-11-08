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Культура

"Матильда" вызвала ажиотаж и в Париже

23:0408.11.2017
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© Фото : KulturBrauereiВо время мероприятия, посвящённого премьере фильма Матильда в Берлине. Архивное фотоВо время мероприятия, посвящённого премьере фильма Матильда в Берлине. Архивное фото
© Фото : KulturBrauerei

ПАРИЖ, 8 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Пятнадцатая неделя российского кино "Взгляд из России" (Regards de Russie) открылась в среду в столице Франции фильмом "Матильда" режиссера Алексея Учителя, передает корреспондент РИА Новости.

Премьера фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Матильду" за неделю посмотрело более миллиона россиян, заявил прокатчик

Нет лишнего билета?

В Париже "Матильда" вызвала ажиотаж — билеты на показ раскупили буквально за два часа с открытия продаж. И тем не менее, у входа в кинотеатр собрались люди, надеющиеся на лишний билетик.

Из-за большого числа желающих показ задержался. Как объяснили организаторы, время понадобилось для того, чтобы найти дополнительные стулья для всех гостей.

Несмотря на то, что дополнительных показов "Матильды" запланировано не было, устроители фестиваля откликнулись на просьбы публики и решили все-таки устроить ещё один показ — днём в четверг.

Актер Ларс Айдингер. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актер Ларс Айдингер назвал "Матильду" великим произведением искусства

Мне бы такую Поклонскую

Фильм Учителя рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Картина, вышедшая в российский прокат 26 октября, задолго до этого вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. За первую неделю показа в России фильм посмотрели около миллиона человек.

"Ничего лучше, чем открыть фестиваль "Матильдой", мы не придумали. Потому, что "Матильда" притягивал к себе ажиотаж и скандал, видимо, сразу, как мой друг Лёша Учитель придумал эту картину", — сказал, выступая перед гостями фестиваля, продюсер Недели российского кино, глава компании "Интерфест", кинорежиссёр Ренат Давлетьяров.

По его словам, "в России скандалы отгремели, хотя они больше всего напоминали маразм и идиотизм", и Давлетьяров мечтает, чтобы на его фильм "нашлась бы своя Поклонская".

Листовки фильма Матильда в кинотеатре. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учитель перемонтирует и вырежет ряд сцен из "Матильды" для проката в Китае

"Я никому не пожелаю мадам Поклонскую и депутатов — это очень напряжённо, отвлекает от работы и не способствуют счастью при выходе картины", — парировала продюсер "Матильды" Кира Саксаганская.

Вопреки ожиданиям, Учитель в Париж не прилетел, поскольку вынужден был отправиться в Екатеринбург.

Неделя кино

Киносмотр в Париже продлится до 14 ноября. Зрителей ждет "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Карп отмороженный" Владимира Котта и еще около десятка фильмов. Все показы будут сопровождаться французскими субтитрами.

Основной площадкой фестиваля станет кинотеатр Arlequin, показы пройдут также в кинотеатре Majestic Passy.

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