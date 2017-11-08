Роскомнадзор заблокировал сайт за распространение копий сериалов

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Архивное фото

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал "зеркало" онлайн-кинотеатра hdrezka по жалобе правообладателя на распространение нелегальных копий сериалов "Твин Пикс" и "Хорошая жена", сообщает ведомство в среду.

"Роскомнадзор на основании определения Мосгорсуда принимает меры защиты авторских прав на сериалы "Твин Пикс" (3 сезон) и "Хорошая жена" (7 сезон) от интернет-пиратов. На основании судебного определения, принятого по заявлению ООО "А сериал", ограничен доступ к "зеркалу" онлайн-кинотеатра hdrezka, который уже блокируется на постоянной основе по решению Мосгорсуда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство ранее направляло провайдеру хостинга и администрации ресурса требования удалить пиратские копии сериалов, но информация не была удалена. По этой причине Роскомнадзор обязал операторов связи ограничить доступ к ресурсу.

В этом году Роскомнадзор выполнил тысячу решений Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в интернете. Большая часть решений касалась прав на кинематографическую продукцию.

В частности, ведомство ограничивало доступ к распространителям российских фильмов "Притяжение", "Время первых", "Большой", "Интервью с Путиным", "Крым", "Салют-7", "Гоголь" во время их премьер, а также к американскому сериалу "Игра престолов".

"Твин Пикс" — американский сериал, созданный режиссером Дэвидом Линчем. Действие сериала разворачивается в одноименном городе. Первые два сезона сериала выходили на экраны в 1990-1991 годах. Премьера третьего сезона состоялась в 2017 году. "Хорошая жена" — американский сериал, выходивший в 2009-2016 годах.