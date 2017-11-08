МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Союзе театральных деятелей (СТД) хотят обратиться к российским властям с предложением о пересмотре сложившихся механизмов регулирования творческих процессов, об этом на расширенном заседании с в среду заявил глава союза Александр Калягин.

"Мы понимаем, что действующие законодательные нормы для регулирования творческих процессов мало пригодны, и нам надо выйти с предложением к президенту (России) о пересмотре сложившихся механизмов регулирования, а также с предложением начать подготовку нового закона "О культуре" и привлечении к его подготовке представителей театрального сообщества", — сказал Калягин.

По его словам, с этой целью будет создана специальная рабочая группа (экспертно-аналитический Центр СТД), который будет заниматься этим вопросом. Предложение будет озвучено на ближайшем заседании Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.