МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Союзе театральных деятелей (СТД) хотят обратиться к российским властям с предложением о пересмотре сложившихся механизмов регулирования творческих процессов, об этом на расширенном заседании с в среду заявил глава союза Александр Калягин.
По его словам, с этой целью будет создана специальная рабочая группа (экспертно-аналитический Центр СТД), который будет заниматься этим вопросом. Предложение будет озвучено на ближайшем заседании Совета при Президенте РФ по культуре и искусству.