Мединского возмутило участие голого актера в постановке школы-студии МХАТ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский попросил ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого объяснить выход голого актера на сцену во время спектакля школы.

Как ранее сообщили некоторые СМИ, в школе-студии МХАТ ученики Дмитрия Брусникина представили спектакль по пьесе Ильи Зданевича, во время которого на сцену вышел голый актер. Один из зрителей, актер и педагог Владимир Поглазов вышел на сцену и прервал спектакль, так как его возмутила нагота актера.

"Я, к счастью, не видел этого, безусловно, гениального спектакля. И вообще когда актеры выходят в таком виде, это говорит о том, что и им, и режиссеру совершенно нечего показать, потому что там речь идет не то что уже о таланте, но о минимальных режиссерских и актерских способностях. Это печально на самом деле. Про этот инцидент я читал в СМИ. Скажу честно, уже запросил объяснение от ректора школы-студии МХАТ. Мне просто интересно, чему там учат детей", — сказал Мединский РИА Новости.

Он подчеркнул, что многим "театральным новаторам" необходимо освежить свои понятия о нравственности, потому что то, что зрители высказывают свое возмущение прямо по ходу спектакля, говорит о том, что они ожидают чего-то другого от театра. "Надо понимать, что они показывают спектакль не для себя, а для зрителей, которые, наверно, идут в театр, чтобы стать чуть-чуть лучше", — отметил собеседник агентства.

Мединский добавил, что в таких случаях, как этот, министерство будет вмешиваться в творческий процесс. "Я считаю, что государственный театр, тем более, школа-студия, должна блюсти каноны нравственности. Тем более, если этот спектакль ведут студенты", — добавил министр.