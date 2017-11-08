Умерла дочь Людмилы Гурченко Мария Королева

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко Мария Королева в среду ушла из жизни на 59-м году жизни, сообщил РИА Новости ее адвокат Шота Горгадзе.

"Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной", — сказал он. Адвокат добавил, что дата похорон еще не назначена.

Королева – дочь Гурченко от второго брака с историком Борисом Андроникашвили.

"В настоящее время я работаю над тем, чтобы дочь была похоронена рядом со своей легендарной матерью", — отметил адвокат. Он сказал, что тут есть некоторые сложности, так как получить место на Ваганьковском кладбище сложно.