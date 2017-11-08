России стоит отказаться от участия в Евровидении-2018, заявил Говорухин

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин считает, что России стоит отказаться от участия в Евровидении-2018, исходя из прошлого отношения организаторов конкурса к российской участнице.

Ранее организаторы Евровидения-2018 в Португалии огласили список участников конкурса, в который вошли 42 страны, в том числе Россия.

Евровидение-2017 прошло в мае в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

"Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости", — заявил Говорухин РИА Новости.

Депутат также добавил, что сам он музыку Евровидения не любит и не считает ее искусством.