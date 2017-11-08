"Москино" покажет киноверсии спектаклей крупнейших театров России и США

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Показы киноверсий спектаклей Королевского национального театра Великобритании, лондонского театра "Глобус", московского Большого театра и нью-йоркского Метрополитен-опера пройдут в кинотеатрах "Юность" и "Звезда", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Сеть "Москино"… с 12 ноября по 24 декабря покажет киноверсии спектаклей крупнейших театров мира. Показы пройдут в кинотеатрах "Юность" и "Звезда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в программу вошли восемь театральных постановок, среди которых киноверсии спектаклей "Одержимость" (2017 год), "Буря" (2017 год) по одноименной пьесе Уильяма Шекспира, оперный спектакль Винченцо Беллини "Норма" (2017 год), спектакль "Щелкунчик" (2014 год) Большого театра в постановке Юрия Григоровича.

"На больших экранах можно будет увидеть спектакли Королевского национального театра Великобритании, старейшего лондонского театра "Глобус", премьеры московского Большого театра и нью-йоркского Метрополитен-опера. Все спектакли покажут на языке оригинала с русскими субтитрами", — отмечает на сайте.