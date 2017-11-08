РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Путин и Нетаньяху были инициаторами оцифровки коллекции Гинцбургов

02:4908.11.2017
0331
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

ИЕРУСАЛИМ, 8 ноя – РИА Новости. Идея оцифровать коллекцию Гинцбургов и разместить ее в интернете родилась на одном из российско-израильских саммитов, рассказал израильский министр Зеев Элькин.

Художественный руководитель театра Школа современной пьесы Иосиф Райхельгауз. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Московский режиссер оценил украинский запрет на гастроли артистов из России
Национальные библиотеки России и Израиля подписали соглашение о совместной работе над переводом в цифровой формат и интернет-публикацией коллекции Гинцбургов — одного из богатейших в мире собраний еврейских печатных и рукописных текстов, принадлежность которого многие годы была предметом спора между двумя странами.

Элькин приветствовал подписание соответствующего соглашения между Российской государственной библиотекой и Национальной библиотекой Израиля, но дал понять, что еврейское государство не отказывается от претензий на коллекцию, собранную старинным родом меценатов-предпринимателей и ныне хранящуюся в Москве.

"За этот год было несколько встреч между президентом (России Владимиром) Путиным и главой израильского правительства (Биньямином Нетаньяху), и на всех обсуждалась коллекция Гинцбургов, предлагались те или иные креативные решения. Я счастлив отметить, что на одной из таких встреч заговорили о проекте, который начинает реализовываться сегодня", — сказал Элькин на церемонии подписания в Иерусалиме.

Отснятая кинопленка. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
В Москве откроется ретроспектива фильмов немецкого режиссера Харуна Фароки
Русскоговорящий функционер правящей партии "Ликуд" совмещает посты министра окружающей среды, по делам Иерусалима и национального наследия, входит в состав военно-политического кабинета, является сопредседателем российско-израильской межправительственной комиссии, выполняет функции доверенного лица и личного переводчика Нетаньяху в его контактах с руководством РФ.

В коллекцию Гинцбургов, которая начала формироваться в середине XIX века, входят трактаты по философии, истории, астрономии, медицине, религиозному праву и мистике, сборники поэзии, комментарии к священным текстам – как рукописи, так и печатные книги, в том числе 22 инкунабулы, самые ранние из них. Сто лет назад у семьи Гинцбургов коллекцию попытались приобрести активисты сионистского движения для вывоза в тогдашнюю Палестину, но после Октябрьской революции собрание было национализировано и впоследствии стало частью фондов РГБ.

Рэпер Вячеслав Машнов
© YouTube-канал Слава КПСС
Жизнь после баттла: как Гнойный из звезды интернета стал ровней Киркорову
Элькин рассказал, что заинтересовался собранием Гинцбургов в пору своей академической и преподавательской деятельности, и, придя в политику, смог без труда убедить премьер-министра заняться этим вопросом. "Всем известно, что книга и наука ему не чужды. Он вырос на них, поэтому мне не пришлось усердствовать, чтобы убедить его в том, насколько важно заниматься этим вопросом… Он отлично понимает значимость коллекции Гинцбургов", — сказал министр.

Нетаньяху направил приветствие участникам подписания. "В ходе встреч с президентом Путиным я поднимал вопрос о коллекции Гинцбургов и очень благодарен президенту, а также российскому бизнесмену Магомедову за помощь в реализации этого проекта", — говорилось в послании главы правительства. На торжественную церемонию в здание Национальной библиотеки приехала супруга премьера Сара Нетаньяху.

Финансировать проект, предполагающий оцифровку порядка миллиона страниц печатных книг и рукописей XII-XIX веков, взялся благотворительный фонд "Пери", который учредил глава группы "Сумма" Зиявудин Магомедов.

На вопрос РИА Новости, означают ли достигнутые договоренности завершение спора о принадлежности коллекции и снятие вопроса о ее передаче Израилю, Элькин ответил: "Исторически, конечно же, нет, но я думаю, в ближайшие годы мы будем заняты процессом выполнения решения об оцифровке, осмыслением коллекции, научным ее каталогизированием. Тема, конечно же, останется, но мы, несомненно, будем в другой ситуации. Это новый этап".

"Естественно, Израиль предпочел бы видеть эту коллекцию в том месте, для которого она была куплена в свое время сионистской организацией в России, — здесь в Национальной библиотеке, но этот замечательный проект оцифровки всего собрания, книг и рукописей, позволит исследователям и простым читателям получить свободный доступ к содержанию этой коллекции. Это, несомненно, очень и очень важно", — добавил он.

Один из главных спонсоров Национальной библиотеки Израиля лорд Джейкоб Ротшильд невысоко оценил шансы на то, что коллекция когда-то окажется в Иерусалиме, и рассказал, что она означает для него лично.

"Коллекция Гинцбургов… У меня с ней долгая и сентиментальная история. Я был очень дружен с правнучкой (основателя коллекции Евзеля) Гинцбурга. Она умерла в прошлом году в возрасте 99 лет, и я был распорядителем ее имущества. Она была замужем за Исаей Берлином, великим философом, историком идей. Так что у меня со всем этим тесная связь", — сказал РИА Новости потомок знаменитого рода.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена