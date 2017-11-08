Путин и Нетаньяху были инициаторами оцифровки коллекции Гинцбургов

ИЕРУСАЛИМ, 8 ноя – РИА Новости. Идея оцифровать коллекцию Гинцбургов и разместить ее в интернете родилась на одном из российско-израильских саммитов, рассказал израильский министр Зеев Элькин.

Национальные библиотеки России и Израиля подписали соглашение о совместной работе над переводом в цифровой формат и интернет-публикацией коллекции Гинцбургов — одного из богатейших в мире собраний еврейских печатных и рукописных текстов, принадлежность которого многие годы была предметом спора между двумя странами.

Элькин приветствовал подписание соответствующего соглашения между Российской государственной библиотекой и Национальной библиотекой Израиля, но дал понять, что еврейское государство не отказывается от претензий на коллекцию, собранную старинным родом меценатов-предпринимателей и ныне хранящуюся в Москве.

"За этот год было несколько встреч между президентом (России Владимиром) Путиным и главой израильского правительства (Биньямином Нетаньяху), и на всех обсуждалась коллекция Гинцбургов, предлагались те или иные креативные решения. Я счастлив отметить, что на одной из таких встреч заговорили о проекте, который начинает реализовываться сегодня", — сказал Элькин на церемонии подписания в Иерусалиме.

Русскоговорящий функционер правящей партии "Ликуд" совмещает посты министра окружающей среды, по делам Иерусалима и национального наследия, входит в состав военно-политического кабинета, является сопредседателем российско-израильской межправительственной комиссии, выполняет функции доверенного лица и личного переводчика Нетаньяху в его контактах с руководством РФ.

В коллекцию Гинцбургов, которая начала формироваться в середине XIX века, входят трактаты по философии, истории, астрономии, медицине, религиозному праву и мистике, сборники поэзии, комментарии к священным текстам – как рукописи, так и печатные книги, в том числе 22 инкунабулы, самые ранние из них. Сто лет назад у семьи Гинцбургов коллекцию попытались приобрести активисты сионистского движения для вывоза в тогдашнюю Палестину, но после Октябрьской революции собрание было национализировано и впоследствии стало частью фондов РГБ.

Элькин рассказал, что заинтересовался собранием Гинцбургов в пору своей академической и преподавательской деятельности, и, придя в политику, смог без труда убедить премьер-министра заняться этим вопросом. "Всем известно, что книга и наука ему не чужды. Он вырос на них, поэтому мне не пришлось усердствовать, чтобы убедить его в том, насколько важно заниматься этим вопросом… Он отлично понимает значимость коллекции Гинцбургов", — сказал министр.

Нетаньяху направил приветствие участникам подписания. "В ходе встреч с президентом Путиным я поднимал вопрос о коллекции Гинцбургов и очень благодарен президенту, а также российскому бизнесмену Магомедову за помощь в реализации этого проекта", — говорилось в послании главы правительства. На торжественную церемонию в здание Национальной библиотеки приехала супруга премьера Сара Нетаньяху.

Финансировать проект, предполагающий оцифровку порядка миллиона страниц печатных книг и рукописей XII-XIX веков, взялся благотворительный фонд "Пери", который учредил глава группы "Сумма" Зиявудин Магомедов.

На вопрос РИА Новости, означают ли достигнутые договоренности завершение спора о принадлежности коллекции и снятие вопроса о ее передаче Израилю, Элькин ответил: "Исторически, конечно же, нет, но я думаю, в ближайшие годы мы будем заняты процессом выполнения решения об оцифровке, осмыслением коллекции, научным ее каталогизированием. Тема, конечно же, останется, но мы, несомненно, будем в другой ситуации. Это новый этап".

"Естественно, Израиль предпочел бы видеть эту коллекцию в том месте, для которого она была куплена в свое время сионистской организацией в России, — здесь в Национальной библиотеке, но этот замечательный проект оцифровки всего собрания, книг и рукописей, позволит исследователям и простым читателям получить свободный доступ к содержанию этой коллекции. Это, несомненно, очень и очень важно", — добавил он.

Один из главных спонсоров Национальной библиотеки Израиля лорд Джейкоб Ротшильд невысоко оценил шансы на то, что коллекция когда-то окажется в Иерусалиме, и рассказал, что она означает для него лично.

"Коллекция Гинцбургов… У меня с ней долгая и сентиментальная история. Я был очень дружен с правнучкой (основателя коллекции Евзеля) Гинцбурга. Она умерла в прошлом году в возрасте 99 лет, и я был распорядителем ее имущества. Она была замужем за Исаей Берлином, великим философом, историком идей. Так что у меня со всем этим тесная связь", — сказал РИА Новости потомок знаменитого рода.