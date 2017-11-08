Россия и Израиль подписали соглашение об оцифровке коллекции Гинцбургов

ИЕРУСАЛИМ, 8 ноя – РИА Новости. Национальные библиотеки России и Израиля подписали соглашение о совместной работе над переводом в цифровой формат и интернет-публикацией коллекции Гинцбургов — одного из богатейших в мире собраний еврейских печатных и рукописных текстов, принадлежность которого многие годы была предметом спора между двумя странами.

Коллекция, собранная старинным родом меценатов-предпринимателей и ныне хранящаяся в Российской государственной библиотеке (РГБ) в Москве, состоит из почти девяти тысяч книг XV-XIX веков и более чем двух тысяч манускриптов, самые ранние из которых датированы XII веком.

"Двери нашей библиотеки всегда открыты для читателей со всего мира, но новые информационные технологии позволяют значительно расширить географию, сделать фонды доступными тем, кто находится далеко от оригиналов. Так происходит сближение культур и народов", — сказал РИА Новости исполнительный директор РГБ Владимир Гнездилов.

На торжественной церемонии в Иерусалиме он вместе с председателем совета директоров Национальной библиотеки Израиля Давидом Блумбергом подписал соглашение, дающее старт проекту. Подпись под документом поставил также российский бизнесмен Зиявудин Магомедов, чей благотворительный фонд "Пери" выступил спонсором оцифровки древних рукописей.

"Две тысячи еврейских рукописей и тысячи книг из этой коллекции будут оцифрованы в рамках беспрецедентного сотрудничества между Национальной библиотекой Израиля и Российской государственной библиотекой. В цифровом формате манускрипты, вместе с другими дигитализированными документами со всего мира, станут доступны на недавно запущенном интернет-сайте", — сообщила израильская библиотека.

По оценкам Гнездилова, работа растянется на несколько лет. "Коллекция очень велика по объему – свыше миллиона страниц, которые надо оцифровать. Причем значительная часть документов, особенно рукописей, некоторым из которых по 500-600 и более лет, находится не в лучшем физическом состоянии. Прежде чем их цифровать, необходимы очень серьезные и длительные реставрационные работы", — сказал собеседник агентства.

В коллекцию Гинцбургов, которая начала формироваться в середине XIX века, входят трактаты по философии, истории, астрономии, медицине, религиозному праву и мистике, сборники поэзии, комментарии к священным текстам – как рукописи на иврите, арамейском, идиш, арабском, европейских языках, так и печатные книги, в том числе 22 инкунабулы, самые ранние из них.

Сто лет назад у семьи Гинцбургов коллекцию попытались приобрести активисты сионистского движения для вывоза в тогдашнюю Палестину, но после Октябрьской революции собрание было национализировано и впоследствии стало частью фондов Государственной библиотеки имени Ленина – нынешней Российской государственной библиотеки. Израиль продолжает предъявлять права на коллекцию и регулярно поднимал вопрос о ее передачи в диалоге с Россией.

"Тут есть акт доброй воли обеих сторон: отодвинуть юридические вопросы в сторону и сфокусироваться на создании цифровой версии, которая нужна и русским читателям, и нашим, и всему миру. Это не будет лишним, даже если однажды собрание попадет в Израиль, а я надеюсь, что когда-то это все же случится", — говорит хранитель рукописных фондов Национальной библиотеки Израиля Авиад Стольман.

"Во всяком случае, этот проект — очень серьезный шаг к тому, чтобы никаких проблем в отношениях между библиотеками и другими институциями не было", — ответил Гнездилов на вопрос, приведут ли достигнутые договоренности к деполитизации вопроса о судьбе коллекции Гинцбургов.