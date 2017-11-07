Португалия огласила список стран-участниц "Евровидения-2018"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Организаторы "Евровидения-2018" в Португалии огласили список участников конкурса, в который вошли 42 страны, в том числе РФ.

Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" также символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

"Евровидение-2017" прошло в мае в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Очередной конкурс пройдет в мае 2018 года в Португалии.