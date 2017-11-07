Жизнь после баттла: как Гнойный из звезды интернета стал ровней Киркорову

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Еще три месяца назад, до эпохального баттла с Оксимироном, набравшего в Сети 25 миллионов просмотров, о нем не слышали за пределами андеграундной рэперской тусовки, а сегодня он ведет телешоу на равных с Филиппом Киркоровым. Но слава оказалась сурова к новой звезде русского музыкального олимпа. Вчера вечером стало известно, что 27-летнего рэп-исполнителя из Хабаровска Вячеслава Машнова, выступающего под псевдонимом Гнойный (он же Слава КПСС), избили перед концертом в клубе "Аврора" в Петербурге.

Тем не менее музыкант не стал отменять выступление и вышел на сцену в маске, заявив, что такие моменты "заставляют почувствовать себя нужным". По словам рэпера, нападавшие требовали от него извиниться за свое творчество. В конце октября Гнойный выпустил новый альбом "Солнце мертвых", и поклонники музыканта считают, что именно мрачное содержание сборника стало причиной атаки на артиста.

СОЛНЦЕ МЁРТВЫХ — АЛЬБОМ ГОДА — ИЗБИТЫЙ ГНОЙНЫЙ (@gnojnyj) 4 ноября 2017 г.

​Сам рэпер, кажется, отнесся к инциденту с присущей ему иронией, сменив ник в "Твиттере" на Избитый Гнойный. Провокационность — еще одна отличительная черта рэпера, который открыто заявляет, что его ненавидят, "и это замечательно". Поводов для неприязни к Гнойному в профессиональном сообществе, да и у обычных слушателей предостаточно. Мало кто из коллег-рэперов не получил от него нелестный отзыв. Поклонников же неприятно поразило расхождение между декларируемым Гнойным презрением к хайпу (шумиха вокруг чего-то сиюминутно популярного. — Прим. ред.) и тем, как охотно он воспользовался ажиотажем вокруг собственной персоны.

Гнойный взял все от свалившейся на него популярности: появился в эфирах федеральных каналов, дал интервью массе изданий и даже стал ведущим развлекательной программы. Накануне избиения на телеканале СТС вышел первый выпуск вокального шоу талантов "Успех", где Гнойный выступил в роли судьи вместе с Филиппом Киркоровым и певицей Нюшей.

© СТС Кадр из шоу "Успех" телеканала СТС © СТС Кадр из шоу "Успех" телеканала СТС

"Еще год назад он работал сисадмином в торговом центре, а сегодня его называют новой звездой русского рэпа… Самая провокационная звезда Интернета — Гнойный", — так представила его зрителям ведущая шоу "Успех" Вера Брежнева.

"Я пришел на ТВ для того, что люди, которых отвергает нежизнеспособная, мертвая поп-формация, тоже имели шанс на успех. Антихайп (название творческого объединения, куда входит Гнойный, чьи представители выступают против модных брендов и попсы. — Прим. ред.), детка!" — заявил рэпер. На программу Гнойный пришел в фирменной кофте с тем же слоганом и явно наслаждался возможностью задавать каверзные вопросы участникам и вступать в споры с Филиппом Киркоровым. На первого же конкурсанта он обрушился с язвительным замечанием:

"Видно, что ты москвич, — рубашечка на одну пуговицу небрежно застегнута, ясно, что с детства окружают успешные люди…"

© СТС Кадр из шоу "Успех" телеканала СТС © СТС Кадр из шоу "Успех" телеканала СТС

Тем не менее судьей Гнойный оказался довольно лояльным — допустил к следующему туру и "москвича", и конкурсанта, прочитавшего, по его мнению, плохой рэп. Гнойный сравнил участника со своим поверженным оппонентом Оксимироном, чей концертный тур называется "Imperivm", а текстах часто звучит "имперский мотив".

"Я внимательно слушал твой текст, империю строишь? Был у нас тут один, который империю строил, знаешь, как он закончил?"

Образ парня из народа, который так выигрышно использовал Гнойный в словесной схватке с Оксимироном, часто критикуемым за мудреные тексты и "оксфордские понты", начал рушиться, когда рэпер стал активно появляться в СМИ. Совсем недавно на баттле с самым успешным российским рэпером ему аплодировали за панч "Лучше я сдохну …. ноунеймом (дословно "без имени", не став популярным. — Прим. ред.), чем прославлюсь и стану тобой", а сегодня ругают за желание "попасть в ящик".

Впрочем, музыкант не видит противоречия в том, что оказался в гуще поп-культуры, которую сам же высмеивает в треках, и утверждает, что с уважением относится к Филиппу Киркорову, которого слушал в детстве. Об этом свидетельствует хотя бы то, сколько раз за программу Гнойный упомянул песню "Зайка моя".

ЕСЛИ ВЫ БОИТЕСЬ, ЧТО Я ПРОДАЛСЯ — НЕ БОЙТЕСЬ. Я НЕ ПЕРЕСТАНУ ЕСТЬ ПЕЛЬМЕНИ С ХЛЕБОМ — ИЗБИТЫЙ ГНОЙНЫЙ (@gnojnyj) 11 октября 2017 г.

​При этом в интервью журналистам рэпер честно признается, что пошел на телевидение, чтобы заработать деньги на квартиру. Кажется, слоган шоу "Успех" — "Тебе не нужен продюсер" — идеально применим к самому Гнойному. До того как на него свалилась слава, он работал в сотовых компаниях, аквапарке, сисадмином в торговом центре и рисовал мультфильмы на заказ. Но благодаря одному видео в YouTube сегодня он может для развлечения зрителей заставить сына Юрия Лозы Олега, который тоже пришел на шоу "Успех", "баттлиться" с конкурсантом-рэпером. Последний, к слову, мечтает собрать "Олимпийский", как это только что с аншлагом сделал Оксимирон, а до него, правда, менее успешно, еще один частый объект насмешек Гнойного — Тимати. Впрочем, если верить идеологии "Антихайп", не в "Олимпийских" счастье, а в возможности высмеять его звезд, пусть даже и с экрана федерального канала.