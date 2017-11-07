Оззи Осборн даст два прощальных концерта в России летом 2018 года

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Крёстный отец хэви-метала и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн даст два концерта в России следующим летом в рамках своего прощального мирового турне, сообщила РИА Новости во вторник пресс-служба концертной компании T.C.I.

"Первого июня 2018 в московском "Олимпийском" и 3 июня в петербургском "Ледовом дворце" в рамках прощального мирового тура даст концерты Оззи Осборн", — сказали в пресс-службе.

Своим прощальным кругосветным туром артист, попавший в залу славы рок-н-ролла, обладатель "Грэмми" Осборн отметит более чем пятьдесят лет музыкальной карьеры, как сольной, так и в качестве ведущего вокалиста группы Black Sabbath, образованной в 1968 году. Тур Осборна, который продлится вплоть до 2020 года, ознаменует окончание мирового гастролирования легендарного артиста, уточнили в компании.

Осборна будут сопровождать Зак Уайлд (гитара), Роб "Бласко" Николсон (бас), Томми Клафетос (ударные) и Адам Уэйкман (клавиши).

"Российские шоу обещают стать не просто концертами, но настоящим громом, который пронесется через всю страну и надолго останется предметом разговоров и бурных обсуждений. Это последняя возможность воочию увидеть великого "Принца тьмы", одного из наиболее выдающихся музыкантов современности", — подчеркнули организаторы.