Тина Канделаки записала первый трек

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, которая согласилась принять участие в баттле против рэп-исполнителя Вани Млечного (Иван Бреднев) записала ему ответный трек; ссылку на запись известная телеведущая опубликовала в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Бреднев в Twitter предложил Тине Канделаки принять участие в баттле, ведущая приняла этот вызов. Позднее он опубликовал на своей странице так называемый дисс (в котором один исполнитель выказывает другому неуважение, зачастую в грубой форме). В сопроводительном посте Млечный написал, что в детстве любил передачу "Самый умный" и мечтал, что однажды окажется перед Канделаки — ведущей этого шоу. Рефреном в диссе Млечного звучит фраза "Кто теперь самый умный?".

Спустя 10 дней Канделаки выпустила ответный дисс на тот же бит и с повторением той же фразы. В тексте известная телеведущая, в частности, высмеяла то, как медленно читал свой текст Млечный.

"От твоего дисса, Ваня, я в шоке, честно. Как ты запомнил так много текста? Играл в футбол, но и в нем ты бездарь. Твой любимый спорт — это прыжки на месте. Ты не думал отвечать за слова, но дети всегда отвечают передо мной. Ваня, ты так хотел этого десять лет назад — и я верну тебе твой 2007-й", — говорится в тексте Канделаки.

Рэп-исполнитель Млечный принял участие в 15 баттлах на разных площадках. В своих выступлениях он часто забывает текст, причем в самый неподходящий момент — именно об этом говорит Канделаки в своем диссе. Кроме того, около 12 лет исполнитель профессионально играл в футбол в составе клуба "Зоркий". Дата возможного баттла между Канделаки и Млечным пока неизвестна.