Представители Стаса Михайлова опровергли информацию об обращении в ЕСПЧ

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Певец Стас Михайлов не имеет отношения к подаче заявления в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за использования его образа в фильме "Дублер"; по поводу этого инцидента будет проведено тщательное расследование, сообщили РИА Новости представители артиста.

Ранее руководитель международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что ЕСПЧ коммуницировал жалобу Михайлова против российских властей, приложив к посту скриншот жалобы. Согласно документу, Михайлов якобы хочет обжаловать отказ российских судов защитить его права на образ, который в фильме "Дублер" спародировал актер Александр Ревва.

"Администрация Стаса Михайлова доводит до сведения всех, что артист не имеет отношения к подаче заявления в Европейский суд о защите прав на образ и ущербе деловой репутации. Будет проведено тщательное расследование данного инцидента, и все причастные к данной провокации будут привлечены к ответственности", — сообщили представители певца.